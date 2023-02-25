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王世堅像動物園紅毛猩猩？蔣萬安回：牠比較秀氣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」，媒體聯訪時，媒體問他有沒有覺得「秀彩」像議員王世堅？因為市議員學姐曾說王世堅像紅毛猩猩？蔣萬安驚訝說，沒有特別留意，不過因為「秀彩」是女生，她不太一樣，比較秀氣，王世堅議員非常陽剛。

蔣萬安說，這個沒辦法相比，但他覺得無論如何，都很開心「秀彩」的誕生，也希望可以健康平安快樂的長大。媒體也問蔣萬安，今天來當「秀彩」的奶爸，「秀彩」是女生，有沒有積極想當這四寶爸，再拚一個女兒？

蔣萬安說，其實今天真的也算是滿足了，可以抱抱小女生這樣的心願，覺得「秀彩」真的很可愛，大家可以看到，其實不管是在餵奶或換尿布的時候，都是緊抓著他身體。

蔣萬安指出，紅毛猩猩跟人類非常接近，他查了一下，牠們的基因相似度跟人類的基因相似度高達96%，而且非常聰明，他看到很多網路上的資料，其實牠們也有學習的能力，他覺得能夠看到「秀彩」，能夠抱到女生的小baby，他很開心。

台北市長蔣萬安上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩，接受媒體訪問。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩，接受媒體訪問。記者楊正海／攝影

蔣萬安 女生 議員

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