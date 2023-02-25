王世堅像動物園紅毛猩猩？蔣萬安回：牠比較秀氣

台北市長蔣萬安上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」，媒體聯訪時，媒體問他有沒有覺得「秀彩」像議員王世堅？因為市議員學姐曾說王世堅像紅毛猩猩？蔣萬安驚訝說，沒有特別留意，不過因為「秀彩」是女生，她不太一樣，比較秀氣，王世堅議員非常陽剛。

蔣萬安說，這個沒辦法相比，但他覺得無論如何，都很開心「秀彩」的誕生，也希望可以健康平安快樂的長大。媒體也問蔣萬安，今天來當「秀彩」的奶爸，「秀彩」是女生，有沒有積極想當這四寶爸，再拚一個女兒？

蔣萬安說，其實今天真的也算是滿足了，可以抱抱小女生這樣的心願，覺得「秀彩」真的很可愛，大家可以看到，其實不管是在餵奶或換尿布的時候，都是緊抓著他身體。