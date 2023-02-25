84歲失智阿公日照中心樂當班長 延緩老化家人也減壓力

北海岸青年人口外移、居民老化，失智失能長者照顧需求日益增高。弘道老人福利基金會在新北市金山區成立日照中心，84歲失智蕭阿公從足不出戶到樂當班長，展開各種延緩老化活動，家人也減照顧壓力。

強道在金山第一間日間照顧機構「弘道金山老拾光日照中心」，提供金山、萬里和石門區域的失智失能長者多元照顧模式，延緩老化、維持生活行動力並減緩家庭照顧壓力。

84歲的蕭阿公和妻子兩老獨居在金山，蕭阿公罹患失智症後時常躺著休息，日常生活舉凡三餐、喝水、吃藥和洗澡等等都仰賴妻子協助。蕭阿嬤無形中也被綁在家中，需要外出時也必須帶著先生一起行動看顧，日常照顧壓力壓得蕭阿嬤無法喘息。

在外地工作的女兒為讓兩老獲得更好的照顧，與弘道連絡後安排蕭阿公到日照中心。在每日課程、活動安排下，蕭阿公從不喜歡外出，到每天最期待打點好自己，在妻子陪伴等待下，搭上交通車上課。

蕭阿公會主動擔任小幫手協助準備材料，也會招呼其他長者參與課程活動，有「班長」稱號。參與過程中延緩失智、老化，回診時也發現身體狀況穩定不少。

女兒跟弘道分享，住在外縣市工作，心裡一直掛心家中的父母，沒想到父親來到日照後有大的轉變，讓家人很開心和安心。

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇表示，感謝台灣集中保管結算所公益支持下，讓弘道能將金山老拾光日照中心打造成文青、溫馨的空間，翻轉民眾對傳統日照機構的刻板印象。