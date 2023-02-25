快訊

28歲名媛遭殘忍碎屍煮湯！擁億元身家疑「這原因」招殺身禍 前夫仍在逃

真的撐不住！ 統聯客運宣布3、4月大規模調漲29路線票價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

84歲失智阿公日照中心樂當班長 延緩老化家人也減壓力

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
84歲失智蕭阿公日照中心當班長，延緩老化家人減照顧壓力。圖／弘道老人福利基金會提供
84歲失智蕭阿公日照中心當班長，延緩老化家人減照顧壓力。圖／弘道老人福利基金會提供

北海岸青年人口外移、居民老化，失智失能長者照顧需求日益增高。弘道老人福利基金會在新北市金山區成立日照中心，84歲失智蕭阿公從足不出戶到樂當班長，展開各種延緩老化活動，家人也減照顧壓力。

強道在金山第一間日間照顧機構「弘道金山老拾光日照中心」，提供金山、萬里和石門區域的失智失能長者多元照顧模式，延緩老化、維持生活行動力並減緩家庭照顧壓力。

84歲的蕭阿公和妻子兩老獨居在金山，蕭阿公罹患失智症後時常躺著休息，日常生活舉凡三餐、喝水、吃藥和洗澡等等都仰賴妻子協助。蕭阿嬤無形中也被綁在家中，需要外出時也必須帶著先生一起行動看顧，日常照顧壓力壓得蕭阿嬤無法喘息。

在外地工作的女兒為讓兩老獲得更好的照顧，與弘道連絡後安排蕭阿公到日照中心。在每日課程、活動安排下，蕭阿公從不喜歡外出，到每天最期待打點好自己，在妻子陪伴等待下，搭上交通車上課。

蕭阿公會主動擔任小幫手協助準備材料，也會招呼其他長者參與課程活動，有「班長」稱號。參與過程中延緩失智、老化，回診時也發現身體狀況穩定不少。

女兒跟弘道分享，住在外縣市工作，心裡一直掛心家中的父母，沒想到父親來到日照後有大的轉變，讓家人很開心和安心。

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇表示，感謝台灣集中保管結算所公益支持下，讓弘道能將金山老拾光日照中心打造成文青、溫馨的空間，翻轉民眾對傳統日照機構的刻板印象。

弘道藉由多元的身心健康促進課程、活動，延緩老化、失智，也讓長者們愛上運動，增加活動力，讓失智失能長者養成正常生活作息，並提供就業機會，歡迎在地民眾加入長照服務領域。

84歲失智蕭阿公日照中心當班長，延緩老化家人減照顧壓力。圖／弘道老人福利基金會提供
84歲失智蕭阿公日照中心當班長，延緩老化家人減照顧壓力。圖／弘道老人福利基金會提供
84歲失智蕭阿公日照中心當班長，延緩老化家人減照顧壓力。圖／弘道老人福利基金會提供
84歲失智蕭阿公日照中心當班長，延緩老化家人減照顧壓力。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道能將金山老拾光日照中心打造成舒適、文青、溫馨的空間。圖／弘道老人福利基金會提供
弘道能將金山老拾光日照中心打造成舒適、文青、溫馨的空間。圖／弘道老人福利基金會提供

失智症 金山 老化

延伸閱讀

228連假金山啟動交通疏導 北海岸3替代道路避車潮

布魯斯威利失語症惡化，確診額顳葉失智症！話到嘴邊就忘了，是失智前兆嗎？

交保後首發文 高虹安：祈願台灣更多正向力量和善循環

高虹安案「主案情」已浮出 60萬交保 續查公積金有無違法　

相關新聞

新北美館擬行政法人 營運遭質疑

新北美術館今年底完工，市府擬訂「新北美術館設置自治條例」行政法人化，每年營運需2億。議員廖宜琨質疑，行政法人等於市府出錢...

84歲失智阿公日照中心樂當班長 延緩老化家人也減壓力

北海岸青年人口外移、居民老化，失智失能長者照顧需求日益增高。弘道老人福利基金會在新北市金山區成立日照中心，84歲失智蕭阿...

幼童接送車違規 新北去年罰31輛

新北市稽查學幼童接送車，去年稽查599次，有31輛違規，開罰17萬元。今年已稽查14次，累積4輛違規。受罰業者表示，現在...

周轉不靈 動物園二房東 爆欠款2千萬

台北市立動物園爆發委外廠商資金周轉出問題，導致園內非洲區共有7家下游餐飲業者從1月開始就收不到款，初估逾2000萬元，店...

北市228紀念會 馬英九、蔣萬安將先後致詞

台北市文化局長蔡詩萍昨公開228事件76周年紀念會儀式流程，馬英九前總統會來現場致詞，接著市長蔣萬安致詞，結束後馬、蔣跟...

居家工作 北市首創保障離線權

北市勞動局首創「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，包括勞工的「離線權」首次納入保障，勞動局指出，勞工在工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦