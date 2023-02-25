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228連假首日好冷！低溫下探8度 太平山這時間有望飄雪

50萬人恐受影響 國家氣象局向南加城市發布暴洪警報

北美世界日報／ 洛杉磯訊
國家氣象局向洛杉磯還有南加州多個城市發布暴洪警報，目前積水已經到達淹沒汽車輪胎的高度。（圖片來源：推特用戶@johnschreiber）
國家氣象局向洛杉磯還有南加州多個城市發布暴洪警報，目前積水已經到達淹沒汽車輪胎的高度。（圖片來源：推特用戶@johnschreiber）

在24號下午2點17分，國家氣象局（National Weather Service）向南加州多個城市發布暴洪警報（Flash Flooding Warning），在短時間內將會因暴雨而帶來大量的降水，直到晚上10點，才解除警報。

警報影響的範圍包括，洛杉磯（Los Angeles）、歐亥（Ojai）、費摩爾（Filimore）、西米谷（Semi Valley）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）、加維奧塔（Gaviota）、（洛斯阿拉莫斯Los Alamos），以及錫斯闊克（Sisquoc）。

氣象局預計將有50萬人受到影響，168所學校，還有9間醫院。再次呼籲該地區的居民應該移至高處，還有遠離排水系統鋪勁，因為可能發生土石流或泥石流。

氣象局 暴雨 土石流

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