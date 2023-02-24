影／九份紅燈籠祭高掛點亮山城 璀璨燈籠海夜遊尋古意
「九份紅燈籠祭」今晚在昇平戲院前廣場點燈，設置多處打卡裝置及提燈夜遊遊程，到3月26日止，為期1個月，每天晚間6時至10時持續點亮山城。
九份近日也已經有國內外遊客回流，明天起是228連假假期，新北市政府觀光旅遊局期透過「九份紅燈籠祭」活動，帶動九份觀光產業人潮。
副市長謝政達表示，九份當地早有「持火把巡山祈福」的習俗祈求財富運勢，「九份紅燈籠祭」活動希望延續火把節祈福的傳統，結合九份紅燈籠的祝福意涵，重新打造「九份紅燈籠」品牌。
瑞芳區與日本香川縣琴平町於2018年5月31日簽署「友好交流協定書」，互相結為姐妹市，這次特別在五番坑公園設置「圓滿長長久九」打卡裝置，除了懸掛象徵「平安、光明、團圓」的九份紅燈籠外，還有代表琴平町的金色燈籠。
今晚的點燈儀式現場更播放來自日本香川縣琴平町的影片，為「九份紅燈籠祭」活動捎來溫暖的祝福。
「九份紅燈籠祭」以五番坑公園、金山岩、昇平戲院前廣場及九份老街週邊為主要活動場域，分別設置不同主題的燈籠造景打卡點。除了五番坑公園的「圓滿長長久九」裝置，金山岩是在地有名的月老廟，以代表愛情的粉紅色為基底，設計「珍愛結好緣分」愛心互動裝置，結合手機燈光調色盤軟體，遊客可以設計出獨一無二的燈籠色彩，創造浪漫時光。
昇平戲院廣場上方拉起璀璨燈籠海，塑造具有九份特色的紅燈籠意象。另外，在豎崎路上的小公園也佈置「祈福許願牆」讓遊客懸吊祈福卡，遊客可於活動期間至九份商圈服務中心索取祈福卡，寫下祝福與願望，九份商圈服務中心開放時間為每日上午10時至晚上6時。
新北市政府觀光旅遊局呼籲欲前往九份欣賞紅燈籠的民眾可多加運用大眾交通運輸工具前往，相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團查詢。
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