影／九份紅燈籠祭高掛點亮山城 璀璨燈籠海夜遊尋古意

「九份紅燈籠祭」今晚在昇平戲院前廣場點燈，設置多處打卡裝置及提燈夜遊遊程，到3月26日止，為期1個月，每天晚間6時至10時持續點亮山城。

九份近日也已經有國內外遊客回流，明天起是228連假假期，新北市政府觀光旅遊局期透過「九份紅燈籠祭」活動，帶動九份觀光產業人潮。

副市長謝政達表示，九份當地早有「持火把巡山祈福」的習俗祈求財富運勢，「九份紅燈籠祭」活動希望延續火把節祈福的傳統，結合九份紅燈籠的祝福意涵，重新打造「九份紅燈籠」品牌。

瑞芳區與日本香川縣琴平町於2018年5月31日簽署「友好交流協定書」，互相結為姐妹市，這次特別在五番坑公園設置「圓滿長長久九」打卡裝置，除了懸掛象徵「平安、光明、團圓」的九份紅燈籠外，還有代表琴平町的金色燈籠。

今晚的點燈儀式現場更播放來自日本香川縣琴平町的影片，為「九份紅燈籠祭」活動捎來溫暖的祝福。

「九份紅燈籠祭」以五番坑公園、金山岩、昇平戲院前廣場及九份老街週邊為主要活動場域，分別設置不同主題的燈籠造景打卡點。除了五番坑公園的「圓滿長長久九」裝置，金山岩是在地有名的月老廟，以代表愛情的粉紅色為基底，設計「珍愛結好緣分」愛心互動裝置，結合手機燈光調色盤軟體，遊客可以設計出獨一無二的燈籠色彩，創造浪漫時光。

昇平戲院廣場上方拉起璀璨燈籠海，塑造具有九份特色的紅燈籠意象。另外，在豎崎路上的小公園也佈置「祈福許願牆」讓遊客懸吊祈福卡，遊客可於活動期間至九份商圈服務中心索取祈福卡，寫下祝福與願望，九份商圈服務中心開放時間為每日上午10時至晚上6時。