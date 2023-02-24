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新北推寵物CPR認證 舉辦教育訓練

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證。圖／新北動保處提供
新北動保處鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證。圖／新北動保處提供

為減少寵物業相關消費糾紛，新北動保處今舉辦寵物業教育訓練，共有350家業者參加，並邀請農委會講解動保法、特定寵物業管理辦法，也鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證，把握黃金3分鐘，可在第一時間挽救毛寶貝的性命。

動保處獸醫師陳孟姀說，CPR急救方法不僅僅適用人，也同樣也適用在毛寶貝身上，常見動物因食物噎到、溺水、身體虛弱等發生突然性休克，保握黃金3分鐘施行CPR，可在第一時間挽救毛寶貝的性命，爭取多一點送醫時間，避免憾事發生，為讓寵物多一層保障，近期將會密集召開訓練課程，鼓勵轄內寵物店家取得寵物CPR心肺復甦術訓練證明。

寵物CPR操作步驟，第一步用食指及中指放在大腿內側，確認是否有呼吸心跳，第二步把寵物嘴巴打開，舌頭往下拉，暢通呼吸道，第三步施行人工呼吸，將狗狗嘴巴握緊，對鼻子吹氣一次，接著雙手交叉進行胸外按摩7次，按壓部位在肩胛骨與肋骨處，循環15至20分鐘，做完急救術後，仍要立刻送往動物醫院治療。

除了寵物CPR課程外，新北動保處近期因接獲多起民眾檢舉，業者籠具不符規定，業者因為不清楚飼養犬隻設施設備規定而遭到裁罰，特別邀請農委會寵物管理科擔任講師，幫助寵物業者了解特定寵物業設施設備，以避免業者法規認知錯誤，以訛傳訛而觸法受罰，以符合動物福利。

為減少寵物業相關消費糾紛，新北動保處今舉辦寵物業教育訓練，共有350家業者參加。圖／新北動保處提供
為減少寵物業相關消費糾紛，新北動保處今舉辦寵物業教育訓練，共有350家業者參加。圖／新北動保處提供
新北動保處鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證。圖／新北動保處提供
新北動保處鼓勵寵物業店家取得寵物CPR認證。圖／新北動保處提供

寵物 CPR 獸醫師

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