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淡水新民街巷道車速快危險 議員會勘劃設黃網線

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區新民街19巷汽機車速快相當危險，市議員陳偉杰要求設黃網線，避免事一再發生。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新民街19巷汽機車速快相當危險，市議員陳偉杰要求設黃網線，避免事一再發生。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新民街19巷，因巷道是雙向道，也相當筆直，因此來往汽機車速都不慢，居民車輛與道路上的汽機車常會發生碰撞，相當危險，因此市議員陳偉杰也邀集相關單位到現場會勘，並要求設黃網線，避免事一再發生。

新北市議員陳偉杰表示，社區管委會向他們陳情，這條巷道自從對面的私人土地將圍籬圍了起來之後，這裡就有許多的汽機車進出，車速也相當快，而社區車輛要從停車場出來駕駛進入巷道，好幾次就差點撞上經過的車輛，加上一旁就是國小的接送區，有時後也會排隊到他們的車道出入口，因此也希望能夠改善。

由於社區居民從停車場出來時，會有視線死角無法提前看到19巷的來車。

市議員陳偉杰指出，社區管委會說能夠在他們的車道出入口畫設黃網格線，告知經過的車輛這裡有社區居民的汽機車進出，必需減速慢行，而未來也會針對社區車道口來劃設，也確保居民進出時的安全，避免造成車禍事故。

陳偉杰 車道

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