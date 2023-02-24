終於等到了 汐止伯爵七社區水管汰換將施工

真的很不容易，汐止伯爵社區上千戶的用水問題，終於有解了，長期以來因為老舊的塑膠管容易破管漏水，一停水讓居民很困擾，好不容易爭取到中央補助經費換管，今（24）日召開的施工前說明會上，也讓社區了解期程及施工範圍等等，預計四月底動工，年底會換管完成。

一開始就由自來水公司報告施工期程，目前已經將施工計劃及交通圍護計劃送新北市政府，預計四月可以動工，緊鄰汐止康寧街的伯爵社區，分為好幾代，裡頭幾個社區上千戶，好幾年來無預警爆管停水，引起不少民怨，在爭取到中央補助經費，也和社區不斷協調，管線汰換，施工經費公部門分擔八成，剩下兩成則是住戶分擔，這過程排除萬難，終於等到要施工了。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是來伯爵社區說明「老舊高地社區加壓受水設備改善計畫」終於就要在近期內動工了，主要會將伯爵社區當時有爭取管線改善的一千多戶管線進行汰換，這項工程經費主要是兩成由住戶自付，八成是跟政府爭取補助，即將施工，今天針對施工界面、施工管路跟住戶進行說明，希望社區透過管線的汰換，不止社區的維護費可以大大的降低，整體用水品質更有保障，大概會到年底才會完工，這段時間不論是社區進出安全或是整個施工工程都需要住戶配合，所以，說明會也建立了溝通的平台，希望在大家的配合下，工程順利完成，讓整個區域的用水品質提升。

白珮茹說，這項計劃必須寫計劃爭取、包括中間經過物價的波動，整個工程經費從設計到現在已經漲了將近三倍，所以，也進行了部分工程的減項，希望住戶能夠理解，因為一直以來社區內用水品質不穩定，這項計劃從109年就開始推動，陸續針對管線及用地開多次協調會，並且在110年12月正式簽約，其中參與社區分別為：伯爵三代、伯爵五代、安和苑、樂利苑、建業樓、明月摘星樓、伯爵二期別墅區，共7大社區，約九百多戶。

湖興里長郭書成指出，今天說明會內容第一個部分是工期大概是六個月的時間，第二個是包含之前講過的減項的部分，第三個就是施工期間交通問題，跟大家做說明。