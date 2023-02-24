快訊

生活極奢華！遭碎屍香港名媛是天王嫂閨密 生前是郭富城豪宅常客

PLG／林志傑關鍵三分球 勇士退夢想家收平隊史8連勝

金瓜石邊坡坍方 瑞芳公所搶通不影響連假交通

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳金瓜石地區北34區道約2.1公里處，發生土石坍方，瑞芳區公所清晨派員前往現場進行土石清運，下午兩點半全部清理完畢。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳金瓜石地區北34區道約2.1公里處，發生土石坍方，瑞芳區公所清晨派員前往現場進行土石清運，下午兩點半全部清理完畢。 圖／觀天下有線電視提供

今（24）日凌晨瑞芳金瓜石地區北34區道約2.1公里處，發生土石坍方，造成道路中斷暫無法通行，瑞芳區公所清晨派員前往現場進行土石清運，下午兩點半全部清理完畢，也不影響到接下來228連假的交通動線，只是近日連日雨勢易造成山區土石鬆動，請民眾行經時都要特別留意。

這兩天受到東北季風迎鋒面影響，瑞芳地區的雨勢不斷，這也讓金瓜石北34區道在凌晨發生土石坍方，面積大約100立方米，當時雙向交通中斷，清晨搶災機具進場，儘管風雨交加，但人員還是不敢鬆懈，為求快速將道路搶通。幸好在當天下午兩點半土石已清除完畢，並開放車輛通行。

瑞芳區區長楊勝閔說，近日因地震及累積雨量增加，土石易崩落及流失，請民眾行經山區路段時皆須注意行車安全，感謝第一時間前往現場進行封路及交通維持的派出所同仁、瑞芳分局勤務指揮所及瑞芳分隊值班台。

瑞芳警分局金瓜石派出所副所長駱勇丞說，事發當下警方已在兩側設立管制點，事故地點由專業人員進行排除，呼籲因近期雨勢不斷造成山區土石鬆動，請民眾行車時務必注意前車狀況，謹慎慢行，避免發生事故意外。

瑞芳 金瓜石

延伸閱讀

蘆洲警運用科技輔助 讓228連假交通更順暢

228連假義大世界、佛光山舊鐵橋溼地公園 交管出爐

228連假金山啟動交通疏導 北海岸3替代道路避車潮

228連假出門遠遊注意車況 清水服務區設機動服務站

相關新聞

恩恩爸告侯友宜過失致死檢方不起訴 新北市府：尊重司法

新北市2歲男童恩恩因染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府救護車延遲81分鐘送醫，導致恩恩病情無法挽回，除了依法提起國賠訴訟，也提...

影／九份紅燈籠祭高掛點亮山城 璀璨燈籠海夜遊尋古意

「九份紅燈籠祭」今晚在昇平戲院前廣場點燈，設置多處打卡裝置及提燈夜遊遊程，到3月26日止，為期1個月，每天晚間6時至10...

淡水楓樹湖木蘭花盛開 228連假賞花好去處

新北市淡水區楓樹湖園區種植許多的木蘭花，也已經開了一段時間，從過年後木蘭花就已經開始盛開，現在花況有超過了八成，民眾在228連假當中來賞花，預估花期還有2個星期左右。

金瓜石邊坡坍方 瑞芳公所搶通不影響連假交通

今（24）日凌晨瑞芳金瓜石地區北34區道約2.1公里處，發生土石坍方，造成道路中斷暫無法通行，瑞芳區公所清晨派員前往現場進行土石清運，下午兩點半全部清理完畢，也不影響到接下來228連假的交通動線，只是近日連日雨勢易造成山區土石鬆動，請民眾行經時都要特別留意。

656線公車全面電動化 新北市第一條全線電動公車路線

台北客運656線（宏國德霖科技大學-捷運台大醫院站）26輛電動公車於2月正式上路，為新北市第一條全線完成汰換電動公車的路...

新北稽查幼兒車 去年抓31輛違規共開罰17萬

新北市稽查學幼童接送車，去年稽查599次，有7輛違規幼童專用車，及24輛違規補習班或課照中心車，累積裁罰17萬4000元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦