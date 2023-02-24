金瓜石邊坡坍方 瑞芳公所搶通不影響連假交通

今（24）日凌晨瑞芳金瓜石地區北34區道約2.1公里處，發生土石坍方，造成道路中斷暫無法通行，瑞芳區公所清晨派員前往現場進行土石清運，下午兩點半全部清理完畢，也不影響到接下來228連假的交通動線，只是近日連日雨勢易造成山區土石鬆動，請民眾行經時都要特別留意。

這兩天受到東北季風迎鋒面影響，瑞芳地區的雨勢不斷，這也讓金瓜石北34區道在凌晨發生土石坍方，面積大約100立方米，當時雙向交通中斷，清晨搶災機具進場，儘管風雨交加，但人員還是不敢鬆懈，為求快速將道路搶通。幸好在當天下午兩點半土石已清除完畢，並開放車輛通行。

瑞芳區區長楊勝閔說，近日因地震及累積雨量增加，土石易崩落及流失，請民眾行經山區路段時皆須注意行車安全，感謝第一時間前往現場進行封路及交通維持的派出所同仁、瑞芳分局勤務指揮所及瑞芳分隊值班台。

瑞芳警分局金瓜石派出所副所長駱勇丞說，事發當下警方已在兩側設立管制點，事故地點由專業人員進行排除，呼籲因近期雨勢不斷造成山區土石鬆動，請民眾行車時務必注意前車狀況，謹慎慢行，避免發生事故意外。