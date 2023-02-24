淡水楓樹湖木蘭花盛開 228連假賞花好去處

新北市淡水區楓樹湖園區種植許多的木蘭花，也已經開了一段時間，從過年後木蘭花就已經開始盛開，現在花況有超過了八成，民眾在228連假當中來賞花，預估花期還有2個星期左右。

楓樹湖再生農園發展協會理事長張錫鍊表示，木蘭花也俗稱木蓮花，學名是二喬木蘭，在50年前從日本引進台灣，而淡水楓樹湖在10多年前開始發現園區內有大量的木蘭花，經過市議員蔡錦賢多年的協助之下，讓楓樹湖可以有更好的硬體建設，發展觀光。

理事長張錫鍊指出，楓樹湖木蘭花有2個品種，有粉紫色花朵，還有正在盛開的粉白色花品種，因此花期會到228連假，淡水楓樹湖不只是淡水的後花園，也是整個大台北地區賞花的祕境所在，協會也說，在楓樹湖有許多的無毒種植小農，還有居民自己所製作的咖啡飲食，也希望民眾能夠多多支持在地小農，讓協會可以有更多資源來照顧楓樹湖的木蘭花與其他花卉。除了相當知名的天元宮櫻花之外，這裡也成為避開人群，賞花的好去處。也希望來這裡賞花之外，也可以共同的維護好環境。