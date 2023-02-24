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汐止新台五路不暢通惹民怨 人行道、車道要改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新台五路靠近福安街口的一整段人行道破損不平，新北市議員廖先翔要求市府養工處改善人行道、車道。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新台五路靠近福安街口的一整段人行道破損不平，新北市議員廖先翔要求市府養工處改善人行道、車道。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新台五路靠近福安街口的一整段人行道，沿路的人行道磚破損不平，再加上樹穴凸起，尤其是推輪椅、娃娃車都很不方便，還有左轉車道長度不足，也影響直行車的車流，所以，新北市議員廖先翔要求市府養工處改善人行道、車道。

新台五路二段人行道通行的民眾不少，只是整段人行道磚破損嚴重，許多地方都高低不平，尤其沿路的大樹樹穴都有樹根凸起，造成週遭人行道磚更加的不平整，行人在走不方便，如果推輪椅、娃娃車更是卡卡，民眾說能改善最好。

新北市議員廖先翔指出，在新台五路二段秀峰路到福安街口，大概是新台五路這幾年沒有做人行道改善的區域，包括很多的地磚都修修補補不平的情況，包括一些樹木旁邊都有樹根隆起的狀況，造成行人行走不便或是推輪椅娃娃車通行都很困難，所以找市府養工處評估，將人行道做修繕。

廖先翔表示，在新台五路往基隆方向左轉車道，因為儲車空間比較不足，因為包括幾個路線公車班次都很密集會在這裡左轉，再加上一般上、下班的用路人，儲車空間不夠的時候，左轉車輛就會排等到直行車道，影響交通，所以，也請市政府評估將左轉車道的儲車空間延長，避免左轉車輛影響到直行車流，這兩項改善希望快的話能在上半年、慢的話在今年一定要陸續改善。

人行道 車道

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