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656線公車全面電動化 新北市第一條全線電動公車路線

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
台北客運656線（宏國德霖科技大學-捷運台大醫院站）26輛電動公車於2月正式上路，為新北市第一條全線完成汰換電動公車的路線。圖／新北市交通局提供
台北客運656線（宏國德霖科技大學-捷運台大醫院站）26輛電動公車於2月正式上路，為新北市第一條全線完成汰換電動公車的路線。圖／新北市交通局提供

台北客運656線（宏國德霖科技大學-捷運台大醫院站）26輛電動公車於2月正式上路，為新北市第一條全線完成汰換電動公車的路線，每日平均約1萬人次搭乘。新北市交通局說，目前全市已有142輛電動公車上路，電動公車不再有引擎帶來振動與噪音，改變以往對柴油公車刻板印象，提供更舒適平穩的乘坐感受。

交通局長鍾鳴時指出，交通部為加速推動2030市區公車全面電動化，從2020年起提出特別補助計畫，每輛電動公車最高補助700萬元，嚴格審查車型性能、路線營運、充電設備等；新北市公車業者台北客運公司獲核定補助1.82億元汰換26輛電動公車，並配置於656公車路線。

交通局專門委員黃莉雅表示，656線電動公車自去年12月陸續上線，今年2月全線到位，成為新北市推動電動公車示範型計畫以來，第一條全線完成汰換電動公車的路線。

黃莉雅指出，656路線從土城到台大醫院，主要提供雙北市學生族群日常通學，包括行經土城區宏國德霖科技大學、廣福國小、新北高工，以及板橋區的亞東科技大學、豫章工商、板橋高中、中山國中、致理科技大學、江翠國中、江翠國小，還有台北市萬華中正區的龍山國中、一女中、東吳大學等13所學校周邊，路線範圍還包括板橋府中商圈、新板特區及龍山寺商圈、西門町等商圈鬧區，還有亞東醫院、台大醫院，通勤、通學、就醫都非常方便，目前每日平均約1萬人次搭乘。

公車 台大醫院

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