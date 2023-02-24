聽新聞
test
0:00 / 0:00
656線公車全面電動化 新北市第一條全線電動公車路線
台北客運656線（宏國德霖科技大學-捷運台大醫院站）26輛電動公車於2月正式上路，為新北市第一條全線完成汰換電動公車的路線，每日平均約1萬人次搭乘。新北市交通局說，目前全市已有142輛電動公車上路，電動公車不再有引擎帶來振動與噪音，改變以往對柴油公車刻板印象，提供更舒適平穩的乘坐感受。
交通局長鍾鳴時指出，交通部為加速推動2030市區公車全面電動化，從2020年起提出特別補助計畫，每輛電動公車最高補助700萬元，嚴格審查車型性能、路線營運、充電設備等；新北市公車業者台北客運公司獲核定補助1.82億元汰換26輛電動公車，並配置於656公車路線。
交通局專門委員黃莉雅表示，656線電動公車自去年12月陸續上線，今年2月全線到位，成為新北市推動電動公車示範型計畫以來，第一條全線完成汰換電動公車的路線。
黃莉雅指出，656路線從土城到台大醫院，主要提供雙北市學生族群日常通學，包括行經土城區宏國德霖科技大學、廣福國小、新北高工，以及板橋區的亞東科技大學、豫章工商、板橋高中、中山國中、致理科技大學、江翠國中、江翠國小，還有台北市萬華中正區的龍山國中、一女中、東吳大學等13所學校周邊，路線範圍還包括板橋府中商圈、新板特區及龍山寺商圈、西門町等商圈鬧區，還有亞東醫院、台大醫院，通勤、通學、就醫都非常方便，目前每日平均約1萬人次搭乘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言