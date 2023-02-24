新北稽查幼兒車 去年抓31輛違規共開罰17萬

新北市稽查學幼童接送車，去年稽查599次，有7輛違規幼童專用車，及24輛違規補習班或課照中心車，累積裁罰17萬4000元。今年則已稽查14次，累積4輛違規，裁罰6000元。

學幼童接送車輛分為補習班及幼兒園，新北市聯合稽查小組每周安排1至2次動態稽查，也針對違規率高的地區，在開學初、學期末加派人力加強查察。去年共稽查599次，有7輛違規幼童專用車，及24輛違規補習班或課照中心車。

教育局表示，2輛幼童專用車因載運對象不符違規、2輛未經本府核准使用載運幼兒、1輛滅火器過期、1輛未定期檢驗、另一輛司機逾65歲，已依法裁罰；補習班或課照中心車輛違規樣態為未核備車輛共計20輛，其中1輛超載、3輛車齡，已累計裁罰為17萬4000元。

教育局說，截至2月23日已稽查14次，累計違規車輛數4輛，違規樣態為未核備車輛、車齡逾10年及變更座椅，累計裁罰6000元罰鍰，針對疑似違規車輛，將依行政程序請補習班陳述意見，再依法裁處。

此外，教育局也與警察局跨局合作，除針對違規車輛持續追蹤及複查外，更於上、放學時段在違規熱點加強稽查。家長也可檢視子女乘坐車輛是否有違規，並填寫在「幼兒園幼生接送情形調查問卷」(https://forms.gle/Av4pnLVvDWkFzYne6)。