快訊

監委對林宅血案破案抱一絲希望 直言「這證據」是關鍵

著軍服簽投降承諾書 陸軍上校月收4萬內應費淪共諜判7年6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北稽查幼兒車 去年抓31輛違規共開罰17萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北聯合稽查小組查幼兒車輛。圖／新北教育局提供
新北聯合稽查小組查幼兒車輛。圖／新北教育局提供

新北市稽查學幼童接送車，去年稽查599次，有7輛違規幼童專用車，及24輛違規補習班或課照中心車，累積裁罰17萬4000元。今年則已稽查14次，累積4輛違規，裁罰6000元。

學幼童接送車輛分為補習班及幼兒園，新北市聯合稽查小組每周安排1至2次動態稽查，也針對違規率高的地區，在開學初、學期末加派人力加強查察。去年共稽查599次，有7輛違規幼童專用車，及24輛違規補習班或課照中心車。

教育局表示，2輛幼童專用車因載運對象不符違規、2輛未經本府核准使用載運幼兒、1輛滅火器過期、1輛未定期檢驗、另一輛司機逾65歲，已依法裁罰；補習班或課照中心車輛違規樣態為未核備車輛共計20輛，其中1輛超載、3輛車齡，已累計裁罰為17萬4000元。

教育局說，截至2月23日已稽查14次，累計違規車輛數4輛，違規樣態為未核備車輛、車齡逾10年及變更座椅，累計裁罰6000元罰鍰，針對疑似違規車輛，將依行政程序請補習班陳述意見，再依法裁處。

此外，教育局也與警察局跨局合作，除針對違規車輛持續追蹤及複查外，更於上、放學時段在違規熱點加強稽查。家長也可檢視子女乘坐車輛是否有違規，並填寫在「幼兒園幼生接送情形調查問卷」(https://forms.gle/Av4pnLVvDWkFzYne6)。

補習 教育局

延伸閱讀

最萌人氣王！新北搜救犬「Snow」退役開放認養 親人愛撒嬌融化網友

新北民進黨團交接 新總召鄭宇恩：若侯友宜參選2024將有腥風血雨

228連假到淡水漁人碼頭 幾米遊園車、遊樂場讓孩子放電

大樓公設電比家用高 新北免費健檢、補助最高30萬改造

相關新聞

新北民進黨團交接 新總召鄭宇恩：若侯友宜參選2024將有腥風血雨

新北市議會民進黨團今舉辦幹部交接典禮，前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，在中央黨部政策會執行長羅致政見證下接棒。...

台北市立動物園「二房東」周轉不靈欠款上千萬 下游餐飲業叫苦

台北市立動物園爆發委外廠商資金週轉出問題，導致園內非洲區共有7家下游餐飲業者從1月開始就收不到款，初估逾2000萬元，店...

新北稽查幼兒車 去年抓31輛違規共開罰17萬

新北市稽查學幼童接送車，去年稽查599次，有7輛違規幼童專用車，及24輛違規補習班或課照中心車，累積裁罰17萬4000元...

台北漁產公司董事長 蔣萬安競辦發言人鄭世維3月將接任

台北漁產公司上午召開董事會，北市府指派3名新任董事出席，包含曾任蔣萬安競選辦公室的發言人鄭世維。預計3月1日將開董事會推...

228連假、九份紅燈籠祭起跑 東北角出遊交通管制出爐

新北市政府觀光旅遊局今天傍晚起至3月26日舉辦「九份紅燈籠祭」活動，加上4天的228連假期間將屆，東北角地區因有戶外山海...

居家辦公「離線權」北市勞動局：非工作時間可拒接line

疫情影響居家工作型態，居家辦公彈性、自由，卻衍生不少勞資爭議。北市勞動局首創「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦