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台北漁產公司董事長 蔣萬安競辦發言人鄭世維3月將接任

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安競辦發言人鄭世維將任漁產公司董事長，預計3月1日接任。本報資料照片
蔣萬安競辦發言人鄭世維將任漁產公司董事長，預計3月1日接任。本報資料照片

台北漁產公司上午召開董事會，北市府指派3名新任董事出席，包含曾任蔣萬安競選辦公室的發言人鄭世維。預計3月1日將開董事會推選董事長，預計鄭世維可順利接任。

台北市市場處長陳庭輝指出，因官股指派的3名董事要卸任，為讓相關程序完備，先由3名新任董事出席漁產公司董事會，董事會討論下次開會時間在3月1日，將先選出常務董事，再由常務董事推選董事長，原本官股指派的董事長，則是個人健康因素請辭。

台北漁產公司總經理陳志芳在董事會請辭，陳指出，他已68歲，且要照顧中風的母親，主動向董事會提起自請退休，3月1日生效。

台北市長蔣萬安上任後，四大公司（農產、漁產、畜產與花卉）新人事案陸續曝光，鄭世維曾任蔣萬安競辦發言人，將接漁產公司董事長一職，台北漁產公司股權分布為民股52%、公股48%，民股包含中華民國全國漁會39%、販運商13%，公股全由北市府持股，依往例，董事長人選皆由市府推派。

鄭世維 蔣萬安

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