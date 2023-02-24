新北民進黨團交接 新總召鄭宇恩：若侯友宜參選2024將有腥風血雨

新北市議會民進黨團今舉辦幹部交接典禮，前總召集人陳啟能交接給新任總召集人鄭宇恩，在中央黨部政策會執行長羅致政見證下接棒。會中鄭宇恩等人除表態會監督市府，也呼籲新北市長侯友宜好好做事，不要讓市政停擺，若侯友宜參選2024，可預見議會會有腥風血雨。

羅致政表示，很遺憾的新北市府最近傳出涉及貪汙、違反甚至被檢調約談收押，很多局處出現問題，甚至有獨居老人缺乏照顧變乾屍，凸顯在野黨強力監督市政，及市府的重要性，有責任為市民看緊荷包盯緊市政，防弊、揭弊、除弊是責任跟義務，要扮演忠誠負責任的在野黨。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，人民對新北的發展期望非常深，新北市不能一天沒有市長，不能一天沒有市議會好好監督，侯友宜提出2030願景，在2026前要把市政打好根基更是重要，相信侯友宜跟所有民進黨議員一樣，不會放棄對選民的承諾跟託付，認真把握當下，善盡職責好好監督，共同合作，希望最大受益者是新北市民。

鄭宇恩表示，即將要開議，在去年九合一選舉，民眾給予市長很大的肯定，這個會期市長對於參選總統與否的意向，大家非常關心，新北幅員遼闊，市政建設多如牛毛，侯友宜在擔任領頭羊的角色同時，如果在這時登記參選總統甚至接受國民黨徵召，參戰2024總統，相信市政停擺是可預期的，「甚至可以預見議會將有一場腥風血雨」。

鄭宇恩指出，2014年新北市前市長朱立倫的歷史歷歷在目，也希望侯友宜跟著他們一起為市民打拚，這段時間新北市政很多新聞事件，包含社宅推動不甚理想，社會安全網有漏洞，環狀線只有移交財產，需要侯友宜好好鞭策，另淡北道路流標，1200月票方案配套等會在會期逐一討論，請侯友宜跟市府機關首長以人民福祉為優先考量，不要因為是在野黨，就否定議員的言論。

侯友宜表示，他常常說國家人民的利益一定遠超過黨派更超過個人，只有府會和諧，大家面對新北市的發展，大家努力往前走，在這樣的態度下有共同目標，相信不要分你我、族群、黨派，大家攜手合作，新北一定會更好。