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228連假、九份紅燈籠祭起跑 東北角出遊交通管制出爐

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市政府觀光旅遊局今天傍晚起至3月26日舉辦「九份紅燈籠祭」活動。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
新北市政府觀光旅遊局今天傍晚起至3月26日舉辦「九份紅燈籠祭」活動。圖／新北市政府觀光旅遊局提供

新北市政府觀光旅遊局今天傍晚起至3月26日舉辦「九份紅燈籠祭」活動，加上4天的228連假期間將屆，東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道路，瑞芳警分局預估將吸引大量遊客，規畫加強交通管制計畫。

瑞芳警分局表示，新北市政府觀光旅遊局今天傍晚起至3月26日首度舉辦「九份紅燈籠祭」活動，於五番坑公園、金山岩、昇平戲院廣場、九份老街週邊設置打卡裝置，還規畫提燈夜遊路線，預期將吸引大量遊客及車潮湧入。警方將加強交通疏導及違規取締工作，來維護當地交通順暢。

瑞芳警分局交通組長黃啟峯說，景點地區警方將透過三階段管制措施，利用當地停車場容納量來評估遊客總量做彈性交通管制疏導。警方提醒台2線往返車流量大，用路人若往返宜花可多利用清晨等離峰時段，屆時警方將加強沿線交通違規取締，並增設移動式測速照相來遏止超速等重大違規。若是民眾發現車流壅塞情形，可立即通報警方來啟動快速到位機制，迅速到場疏導車潮。

另外，由於受到多日大雨影響，警方表示台2線及部分山區道路可能會有邊坡落石情形發生，請民眾行經該路段務必提高警覺。

連續假期金瓜石、九份等景點交通管制措施如下：

一，一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。

二，A級管制：當九份地區停車場停車量達8成(約300部自小客)時，將請民眾至新九號停車場及水湳洞停車場停放車輛(大小客車80部)，並轉搭接駁公車。

三，雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量舒緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。

東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道路，瑞芳警分局預估將吸引大量遊客，規畫加強交通管制計畫。圖／瑞芳警分局提供
東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道路，瑞芳警分局預估將吸引大量遊客，規畫加強交通管制計畫。圖／瑞芳警分局提供

九份 金瓜石

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