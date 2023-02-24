居家辦公「離線權」北市勞動局：非工作時間可拒接line

疫情影響居家工作型態，居家辦公彈性、自由，卻衍生不少勞資爭議。北市勞動局首創「台北市事業單位實施居家工作勞動條件保障指導原則」，今公布7項重點，減少爭議案件發生，其中勞工的「離線權」首次提出。勞動局指出，勞工在工作時間外，有權不接收，或回應任何與工作相關的電子郵件電話或訊息。

勞動局科長葉思延指出，離線權提指勞工在工作時間外，有權拒絕與工作有關的連繫不接收或回應任何與工作相關的電子郵件電話或訊息，縱使有讀取訊息亦有不回應的權利，且不因拒絕連繫 、回應而遭雇主有不利的對待。

另外，勞工離線權的方式與期間，是指勞工休假或非約定工作時間的期間，如仍有傳送相關電子郵件或數位訊息通知時，應伴隨提醒受訊者「毋須立即回復或處理」的文字提醒，若有緊急突發事務須立即處理，應依勞基法第32條第四項或第40條，因特殊事故強制勞工繼續工作，給予加班費或補假。

勞動局強調，雇主不得因勞工在休假時間，或休假期間內未回覆工作上，對勞工的勞動條件、職務或職場晉升遭受處罰或不利對待的結果。勞工與管理階層，也應對離線權，實施教育訓練。

勞動局指出，111年期間針對848家事業單位進行輔導，發現有三成左右的事業單位實施居家辦公時，未達法令標準，違法前三名，分別是未依法記錄工作時間至分鐘（142家）、未依法給付延長工時工資（51家）、未依法置備出勤紀錄（37家）。經過後續追蹤檢查，仍有36家事業單位未見改善而受罰，裁罰金額達303萬元。其中不少是資訊、 科技和批發零售業。

勞動局長高寶華表示，雇主對於居家工作勞工差勤管理改善有迫切的需求，於是催生了這項居家工作勞動保障指導原則，這是地方政府首度對居家工作制訂相關保障措施，包括「勞動權益不得損害」、「勞資協商書面約定」、「建立工時回報機制」、「尊重勞工離線權益」、「重視居家工作安全」、「設置申訴處理機制」、「提供必要設施補助」等7大重點，另有14項條文、25項自行檢核項目，提醒雇主實施居家工作時應考量的勞動保障措施。

高寶華說，勞動局設計的「自主檢核表」，設立25項檢核項目，雇主可以自我評估，如符合標準未達15項者，有高度勞資爭議的風險，建議要立即修正改善。而事業單位必須讓工作時間與休息時間之界線應予明確，約制主管人員，賦予勞工「離線」權利，確保勞工休息及家庭生活的品質，而「離線權」的保障也是國內首度正式納入政府的保護措施。