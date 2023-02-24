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台北市立動物園「二房東」周轉不靈欠款上千萬 下游餐飲業叫苦

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
動物園「二房東」周轉不靈欠款上千萬，下游餐飲業叫苦，議員楊植斗舉行記者會，替店家爭取權益。記者楊正海／攝影
動物園「二房東」周轉不靈欠款上千萬，下游餐飲業叫苦，議員楊植斗舉行記者會，替店家爭取權益。記者楊正海／攝影

台北市立動物園爆發委外廠商資金週轉出問題，導致園內非洲區共有7家下游餐飲業者從1月開始就收不到款，初估逾2000萬元，店家叫苦連天，組成自救會陳情。議員楊植斗上午舉行記者會，希望動物園寬容對待，將新合約期限延長1年，免再繳保證金，以及讓228連假時店家能繼續營業。北市教育局表示，合約部分將待與府內法務人員討論後提出方案，228擺攤服務也保證不會受影響。

自救會倪小姐指出，他們的三個訴求，第一就是希望新的契約可以延續當初所給的契約時間，且新的契約簽約時，可以免保證金，避免一頭羊被剝兩次皮。第三個就是延伸服務，希望在228的連假可以做生意。

楊植斗指出，二房東因為要抽成，所以攤商都是先將營業額上繳給二房東，等扣完款再還給攤商，但二房東如今解約，欠攤商的錢尚未歸還，有店家被欠了400多萬的款項，連員工的薪水都快付不出來。加上當初繳給二房東的保證金，也都還沒有下文，讓店家叫苦連天。

楊植斗表示，過去「柯」政猛於虎，前市長柯文哲上任時打五大弊案，很多商家因此不願意跟北市府簽約做生意，這次大家都在看，疫情過後動物園有生意的時候，市長蔣萬安可不可以做一個表率，用寬容的方式對待商家。他也質疑，「二房東」在今年1月就出現租金遲繳給動物園的狀況，動物園卻沒有調查或預警，導致店家受害，市府也應該負責。

他認為，除了契約效期之外，還有保證金的相關問題，市府應該要從寬處理。如果二房東已經不見了，沒有辦法繼續償還這些債務，等於店家保證金也拿不回來，這個時候在要求這個廠商再提供保證金，等於是一隻羊被剝了兩層皮。

北市教育局終身教育科長蔡曉青指出，因廠商和七家業者所簽的契約，並沒有提供給動物園，是簽自己簽的契約，教育局不了解。至於保證金部分，也會看是否有其他的替代的方案，也不是一定是用保證金的方式。她說，廠商也不是「二房東」，動物園是依照市有公用房地提供使用辦法，簽訂房地使用契約。

蔡曉青指出，至於與7家廠商簽訂短期合約，可能會從3月1號起，也會跟府內法制人員討論，擬採合作意向書，臨時延長合約，正式簽約再來補正。228連假的服務，已經有提出延伸的服務，不受影響；動物園副園長朱孝芬表示，廠商經營不善，其實動物園也是最大的受害者，希望跟業者站在同一個陣線來處理這件事情。

動物園 房東

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