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大樓公設電比家用高 新北免費健檢、補助最高30萬改造

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
節電專家到屋頂使用熱顯像儀檢測溫度。圖／新北環保局提供
節電專家到屋頂使用熱顯像儀檢測溫度。圖／新北環保局提供

近年新建社區大樓公設多，公共電費也高，有民眾拿到帳單，一個月家用電費500元，公共電費卻要7、800元。新北市環保局說，可申請節電專家到社區健檢，並提供改造補助最高30萬，且補助電動車公共充電設備每座1萬、公共線槽1車位補助1000元。

新建大型社區大樓公設多，公共電費計算分成大公、小公，大公包含大廳、游泳池、健身房、中央空調、消防設施等用電，小公則為各棟梯廳照明、電梯等。其中大公可與台電訂定契約容量，但小公雖使用度數較低，但因分擔戶數較少，電費變高。

新北環保局說，社區公共用電居高不下，可從節電專家到社區健檢著手，今年已開放申請。專家將用電缺失、改善建議，彙整成節能輔導報告書，包含公共空間的照明、空調、電力系統、雨水回收再利用、建築綠化、隔熱降溫等項目。

環保局說，若社區基金不足，可向環保局申請「低碳社區改造補助」，補助金額依社區規模，分為149戶以以下的小型社區、299戶以下的中型社區及300戶以上大型社區，補助上限分別為10萬、20萬及30萬。

此外，依屋齡、改造項目等條件，給不同比例補助，如社區屋齡若達10年以上，將照明系統更換為LED燈，可給予30%補助，未滿10年給予15%補助。今年還補助電動車公共充電設備每座1萬、公共線槽每1車位補助1000元，以該線槽最大可服務充電設備數量為上限。

環保局說，以淡水區淡江有約社區為例，2019年申請節電診斷，最後改善合理契約容量、燈具形式、電梯待機時間、地下停車場排風機等問題，並更換燈具、加裝一氧化碳偵測器、雨水回收系統、建築外殼節能及生態池等改造，花費14萬5719元，獲補助6萬1972元，且改造後2年公共用電省下1萬5839度電，約省了4萬7500元的電費。

新北環保局說，今年補助電動車公共充電設備每座1萬、公共線槽1車位補助1000元。圖／新北環保局提供
新北環保局說，今年補助電動車公共充電設備每座1萬、公共線槽1車位補助1000元。圖／新北環保局提供
新北市環保局說，社區公共用電居高不下，可申請節電專家到社區健檢，並提供改造補助最高30萬。圖／新北環保局提供
新北市環保局說，社區公共用電居高不下，可申請節電專家到社區健檢，並提供改造補助最高30萬。圖／新北環保局提供

節電 建築 停車場

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