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大雨瑞芳金瓜石北34土石坍方 近黃金瀑布道路中斷搶修

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
大雨瑞芳金瓜石北34土石坍方，近黃金瀑布道路中斷搶修。圖／瑞芳區公所提供
大雨瑞芳金瓜石北34土石坍方，近黃金瀑布道路中斷搶修。圖／瑞芳區公所提供

因大雨不斷，新北市瑞芳金瓜石地區北34區道，約2.1公里處，今天凌晨發生土石坍方，道路中斷，警方已在兩端近勸濟堂牌樓及近黃金瀑布2處設立管制點，請車輛改道至山尖路通行。區公所已通知廠商搶修，估下午後才能恢復通行。

金瓜石北34區道約2.1公里處今天民眾發現土石坍方嚴重，無法通行，瑞芳消防分隊及瑞芳警分局凌晨4時50分派員前往現場，經搜區並無人員受傷受困。

瑞芳區公所表示，區公所人員趕至現場發現道路中斷暫無法通行，在凌晨5時25分已通知廠商整備機具前往，預計今日下午搶通恢復通行，但時間尚無法確定，請用路人注意並避開該路段。

區公所說，感謝第一時間前往現場進行封路及交通維持的派出所員警、瑞芳分局勤務指揮所及瑞芳分隊值班台。目前分局於瑞芳區北34線2.5公里近勸濟堂牌樓及瑞芳區北34線1公里近黃金瀑布2處設立管制點，請車輛改道至山尖路通行。

瑞芳區長楊勝閔提醒，近日因地震及累積雨量增加，土石易崩落及流失，請民眾行經山區路段時皆須注意行車安全。

新北市交通局表示，因祈堂路北34線2K處發生土石崩落，雙向封閉無法通行，891、788水湳、856公車改道，請搭車民眾注意。

瑞芳區公所指出，搶修廠商上午6時35分已到現場，目前正在清除土石，為養工處權管，已橫向聯繫通知後續研議邊坡防護措施。

大雨瑞芳金瓜石北34土石坍方，近黃金瀑布道路中斷搶修。圖／瑞芳區公所提供
大雨瑞芳金瓜石北34土石坍方，近黃金瀑布道路中斷搶修。圖／瑞芳區公所提供
大雨瑞芳金瓜石北34土石坍方，近黃金瀑布道路中斷搶修。圖／瑞芳區公所提供
大雨瑞芳金瓜石北34土石坍方，近黃金瀑布道路中斷搶修。圖／瑞芳區公所提供

瑞芳 金瓜石

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