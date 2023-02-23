國台圖等公部門三方合作 打造全國首座生態韌性都市林

永續及生態成為民眾關注焦點，尤其在城市中更是被重視，國立台灣圖書館與在地公所、中央林業試驗所等合作，以中和區四號公園為基地，打造韌性都市林示範區，計畫目前邁入第四年，已經可看見台灣本土樹種豐富園區的生物多樣性，同時也結合志工及學習等，讓更多民眾了解，強化社區因應氣候變遷的韌性。

國台圖說明，館方與新北市中和區公所、行政院農委會林業試驗所三方，合作為期四年的「韌性都市綠資源管理與實踐」計畫，以中和區四號公園為基地，營造韌性都市林示範區，透過園區增種多樣化樹種豐富生態，讓動物棲息，營造人與環境共生共榮，提升公園因應環境變遷的適應力，並提供中永和民眾優質的休閒空間。

國台圖館長曹翠英表示，圖書館與運動場域是人們最重要的兩個好朋友，國台圖有幸結合這兩個場域，回饋社會讓民眾在生活中展現生命力與韌性，而都市更需要韌性來面對環境的挑戰，目前三方合作共同打造的全國首座韌性都市林已有成效，計畫進入第四年，已有多樣化環境的樣貌。

曹翠英指出，除逐年引進台灣本土樹種豐富園區的生物多樣性，同樣也提供來館方借閱書籍以及參與活動的民眾一個舒適宜人的戶外休閒林區。同時也增進都市面對環境變遷的韌性、容忍力與應變力，實踐SDGs目標，諸如教育品質、永續城市、氣候行動、陸域生態等。

圖台圖提到，計畫執行過程中，透過新北市中和社區大學辦理「韌性都市林志工隊培訓課程」，招募中永和居民及熱心環境學習的夥伴，並邀請林業試驗所研究人員講述韌性都市林的相關知識，在公園生態複層林基地實作，亦進行植物、地棲昆蟲、蜂類、鳥類、真菌生物，以及溫濕度、空氣品質、土壤性質等的研究，積極探討如何提升都市林生態系功能及服務，強化社區因應氣候變遷的韌性。