快訊

王建民衰捲不倫案…美女醫不忍了 將對尪提刑事告訴

蔣萬安將發1500元敬老金 預算未送審查挨轟不尊重議會

日智庫「2026共軍侵台」兵推 美日台合力慘勝代價曝光

王必勝赴新北市府拜會侯友宜 侯：防疫不分地方、中央

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今赴新北市府，拜會新北市長侯友宜，就防疫措施雙方交流。圖／新北衛生局提供
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今赴新北市府，拜會新北市長侯友宜，就防疫措施雙方交流。圖／新北衛生局提供

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今赴新北市府，拜會新北市長侯友宜，就防疫措施雙方交流。侯友宜說，防疫不分地方與中央，大家防疫一條心。

王必勝今與疾管署長莊人祥、疾管署台北區管制中心主任劉士豪，拜會侯友宜。侯友宜說，新北確診人數眾多，為保留醫療量能給中、重症患者，新北去年4月推出「居家照護計畫」，隨後指揮中心參採新北經驗，將居家照護政策推行至全國各縣市，使防疫不分地方與中央，大家防疫一條心；王必勝則感謝地方政府防疫期間的付出，有效降低疫情衝擊。

此外，新北衛生局表示，新北疫苗接種與醫師公會合作，廣邀基層診所成為合約院所、並廣設中大型社區接種站，且開發「新北市預約系統」，便利民眾預約，迄今已開辦26期。且為鼓勵未接種疫苗、未完成基礎劑接種長者及早接種，凡設籍新北市65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，3月1日前至本市29區衛生所接種疫苗，即可領取價值500元禮券一份。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今赴新北市府，拜會新北市長侯友宜，就防疫措施雙方交流。圖／新北衛生局提供
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今赴新北市府，拜會新北市長侯友宜，就防疫措施雙方交流。圖／新北衛生局提供

侯友宜 王必勝 疫苗

延伸閱讀

「疫苗+1」後5月解封？王必勝：解封和疫苗活動無關連

防疫經驗分享 王必勝指揮官今拜會高虹安再加強推打疫苗

1200交通月票衝擊財政？ 侯友宜：永續補助才落實美意

王必勝訪基隆市推「疫苗+1」 謝國樑願帶頭接種

相關新聞

蔣萬安將發1500元敬老金 預算未送審查挨轟不尊重議會

台北市前市長柯文哲卸任前，同意依循前副市長黃珊珊制定重陽敬老金發放公式決定發放1200元，但台北市長蔣萬安競選期間提出要...

暖心一幕！小六生護老人過馬路 網見畫面讚：為擺脫行人地獄盡心力

網友分享今天看到長者過馬路，原要以機車擋著保護，不料三重國小學生過來扶老人，讓人感動。這名六年級學生說，因擔心長者被車撞...

北市愛心卡3月1日可租借YouBike 年底前優化近2.8萬停車柱

台北市YouBike租借站已達1251站，密度全國最高，交通局長謝銘鴻今宣布，3月1日開放北市愛心卡點數可支付YouBi...

汐止星際公園遊戲區危險 緊鄰自行車道要區隔

汐止的基隆河畔靠近星光橋的星際遊戲場在去年啟用，很受歡迎，好天氣家長都帶著小朋友來玩，不過，因為緊鄰基隆河自行車道，有時候小朋友玩一玩跑跳，很容易和自行車相衝突，很危險，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求做出區隔。

228連假到三芝賞花趣 粉色昭和櫻枝頭綻放

每年到了2月底，民眾就開始期待三芝的粉色櫻花海，目前三芝櫻花綻放以桃紅色山櫻花為主，而接力開花的粉色昭和櫻也已經可以在些許櫻花樹枝頭上見到蹤影，在即將到來的228連續假期更將會陸陸續續開花，喜愛櫻花的民眾不妨安排一趟三芝旅行，感受每個角落都能巧遇粉色櫻花的浪漫氣息。

共餐人數增三成 瑞芳東和里盼者長走出來

瑞芳區東和里的銀髮共餐已經行之有年，雖然這幾年因為疫情影響，有外帶的比內用還多，但是隨著疫情趨緩，大家也漸漸走出家門，現在共餐人數也比往年增加約三成，里長周樹木也希望大家有空多到銀髮俱樂部走走，有益身心健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦