王必勝赴新北市府拜會侯友宜 侯：防疫不分地方、中央

每年到了2月底，民眾就開始期待三芝的粉色櫻花海，目前三芝櫻花綻放以桃紅色山櫻花為主，而接力開花的粉色昭和櫻也已經可以在些許櫻花樹枝頭上見到蹤影，在即將到來的228連續假期更將會陸陸續續開花，喜愛櫻花的民眾不妨安排一趟三芝旅行，感受每個角落都能巧遇粉色櫻花的浪漫氣息。

2023-02-23 18:37