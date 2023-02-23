王必勝赴新北市府拜會侯友宜 侯：防疫不分地方、中央
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今赴新北市府，拜會新北市長侯友宜，就防疫措施雙方交流。侯友宜說，防疫不分地方與中央，大家防疫一條心。
王必勝今與疾管署長莊人祥、疾管署台北區管制中心主任劉士豪，拜會侯友宜。侯友宜說，新北確診人數眾多，為保留醫療量能給中、重症患者，新北去年4月推出「居家照護計畫」，隨後指揮中心參採新北經驗，將居家照護政策推行至全國各縣市，使防疫不分地方與中央，大家防疫一條心；王必勝則感謝地方政府防疫期間的付出，有效降低疫情衝擊。
此外，新北衛生局表示，新北疫苗接種與醫師公會合作，廣邀基層診所成為合約院所、並廣設中大型社區接種站，且開發「新北市預約系統」，便利民眾預約，迄今已開辦26期。且為鼓勵未接種疫苗、未完成基礎劑接種長者及早接種，凡設籍新北市65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，3月1日前至本市29區衛生所接種疫苗，即可領取價值500元禮券一份。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言