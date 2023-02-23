快訊

王建民衰捲不倫案…美女醫不忍了 將對尪提刑事告訴

蔣萬安將發1500元敬老金 預算未送審查挨轟不尊重議會

日智庫「2026共軍侵台」兵推 美日台合力慘勝代價曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波蘭台北辦事處長拜會張善政 雙方盼多元合作

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
高則叡處長送給張善政市長精美的波蘭陶器。圖／桃園市政府秘書處提供
高則叡處長送給張善政市長精美的波蘭陶器。圖／桃園市政府秘書處提供

波蘭台北辦事處高則叡處長今天拜會桃園市長張善政，除了恭賀張市長就任，也討論與桃園經濟、文化、教育、科技及能源等多元合作契機。

張善政在會面時與高則叡處長分享桃園城市發展願景，並表示桃園是台灣工業製造的主要基地，工業產值高達新台幣3兆元，未來期望將桃園產業升級，成為更智慧、更高科技的產業聚落。針對智慧城市發展，張善政說要善用智慧科技，加速城市治理效率，落實智慧城市願景，並參考波蘭智慧服務經驗，將市政服務數位化。

高則叡處長強調，波蘭是全世界氫能源生產量大國之一，擁有新穎的現代化設備，為了東歐能源供應穩定應更強化再生能源發展，盼能與桃園針對再生能源深度合作，發掘潛在合作可能。

張善政回應，波蘭在電動巴士及綠色能源製造上都具備國際經驗，希望能借鏡波蘭永續與經濟並重的發展軌跡，積極與波蘭企業合作投資及學界交流。此外，桃園與波蘭都是電動巴士的製造重鎮，期望雙方企業能更進一步交流，促進產業對話、增加投資合作意願。

高則叡處長認為，商業的合作應奠定在文化及雙方人民的互相了解，波蘭作為今年台北國際書展主題國，帶來了許多波蘭繪本及古籍，未來將持續辦理各項活動，推廣波蘭文化、音樂及美食，也會將台灣獨具特色的傳統帶回波蘭，增進雙方人民的認識。波蘭台北辦事處作為台、波合作橋梁，將持續深化雙方城市及企業交流，並給予必要之協助。

最後，張善政市長感謝高則叡處長推動台、波文化等交流不遺餘力，期待雙方能有更多合作，特別準備了桃園客家藍衫贈予高則叡處長，期望未來高處長可以穿著客家藍衫再次訪桃；而波蘭台北辦事處高則叡處長則回贈波蘭陶給張市長。市政府秘書處長許淑真、經濟發展局長張誠也陪同張善政市長一起接待來訪的高則叡處長。

波蘭台北辦事處高則叡處長拜訪張善政市長，雙方談論多元合作。圖／桃園市政府秘書處提供
波蘭台北辦事處高則叡處長拜訪張善政市長，雙方談論多元合作。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政市長（中）與市府秘書處長、經發局長熱情歡迎高則叡處長（左2）來訪。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政市長（中）與市府秘書處長、經發局長熱情歡迎高則叡處長（左2）來訪。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政市長（右）送給高則叡處長（左）客家藍衫，希望他下次拜訪桃園時能穿上。圖／桃園市政府秘書處提供
張善政市長（右）送給高則叡處長（左）客家藍衫，希望他下次拜訪桃園時能穿上。圖／桃園市政府秘書處提供

波蘭 張善政

延伸閱讀

政院通過桃北北基1200月票 張善政：從善如流

張善政再兌現政見 擴大免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢

北北基桃1200月票 張善政：感謝行政院從善如流

張善政拍板 全桃園圖書館最快明年改隸教育局

相關新聞

蔣萬安將發1500元敬老金 預算未送審查挨轟不尊重議會

台北市前市長柯文哲卸任前，同意依循前副市長黃珊珊制定重陽敬老金發放公式決定發放1200元，但台北市長蔣萬安競選期間提出要...

暖心一幕！小六生護老人過馬路 網見畫面讚：為擺脫行人地獄盡心力

網友分享今天看到長者過馬路，原要以機車擋著保護，不料三重國小學生過來扶老人，讓人感動。這名六年級學生說，因擔心長者被車撞...

北市愛心卡3月1日可租借YouBike 年底前優化近2.8萬停車柱

台北市YouBike租借站已達1251站，密度全國最高，交通局長謝銘鴻今宣布，3月1日開放北市愛心卡點數可支付YouBi...

國台圖等公部門三方合作 打造全國首座生態韌性都市林

永續及生態成為民眾關注焦點，尤其在城市中更是被重視，國立台灣圖書館與在地公所、中央林業試驗所等合作，以中和區四號公園為基...

汐止星際公園遊戲區危險 緊鄰自行車道要區隔

汐止的基隆河畔靠近星光橋的星際遊戲場在去年啟用，很受歡迎，好天氣家長都帶著小朋友來玩，不過，因為緊鄰基隆河自行車道，有時候小朋友玩一玩跑跳，很容易和自行車相衝突，很危險，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求做出區隔。

228連假到三芝賞花趣 粉色昭和櫻枝頭綻放

每年到了2月底，民眾就開始期待三芝的粉色櫻花海，目前三芝櫻花綻放以桃紅色山櫻花為主，而接力開花的粉色昭和櫻也已經可以在些許櫻花樹枝頭上見到蹤影，在即將到來的228連續假期更將會陸陸續續開花，喜愛櫻花的民眾不妨安排一趟三芝旅行，感受每個角落都能巧遇粉色櫻花的浪漫氣息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦