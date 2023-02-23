蔣萬安將發1500元敬老金 預算未送審查挨轟不尊重議會

台北市前市長柯文哲卸任前，同意依循前副市長黃珊珊制定重陽敬老金發放公式決定發放1200元，但台北市長蔣萬安競選期間提出要恢復發放1500元重陽敬老金。北市社會局今宣布，65歲以上長者每人發放1500元敬老金，將開放多元管道靠卡領取，或是10月以後至里辦公室領取現金，推估今年底有55萬名長者受惠，同時將向議會追加2.3億元預算。不過議員批評，此案未送議會審查預算就突然宣布，質疑市府不尊重議會。

柯文哲上任後取消的每年1500元重陽敬老金，在柯文哲卸任前經台北市議會決議將於隔年恢復發放，柯市府當時規畫會依法行政且在堅守財政紀律、不舉債前提下，以年度稅收盈餘10％發放，也研議按年齡級距增加金額，上限為1500元。

如今，社會局修改「台北市重陽敬老禮金發放金額標準」後，已於21日市政會議通過，將送議會審查，未來針對65歲以上長者，將發放1500元敬老禮金，99歲以上長者則發放1萬元。

社會局表示，目前有46萬名長者有敬老卡，採多元致送方式包括「嗶卡」領取1500元儲值金，等同1500元現金，預估最快9月可靠卡領取。

社會局表示，今年10月23日是重陽節，至少提前1個月開放敬老卡靠卡，若在截止日期後尚未領取，將在造冊後以銀行帳戶發放，或請長者到里辦公室領取現金。

社會局表示，此外，針對持續未領取的對象，將派員了解是否行動不便、臥床等問題，再由里長與里幹事親送到府，請領資格會保留年底，年底前都可以補領，而99歲以上者一律採親送。

社會局表示，經過民政局向里長、理幹事調查，6成以上里長與里幹事贊成先靠卡領取，可避免里幹事跟里長需帶著一大堆現金的壓力，且長者使用敬老卡已經非常習慣，因此採用科技化方式發放，預估今年底65歲以上老人達55萬人可受惠，開議後將向議會追加2.3億元。

民進黨議員簡舒培表示，議會不分黨派基本上都會支持，只是如今還未送議會審查預算案就突然宣布，她質疑市府不尊重議會，更批評蔣萬安有當過立委難道不熟預算程序？還是藍營黨團已經被蔣萬安視為橡皮圖章？

國民黨議員詹為元表示，蔣萬安當初的政見就是恢復重陽敬老金1500元，而且也是恢復到柯文哲之前的水準。至於要追加2.3億元的預算，蔣萬安也說過不會舉債，他也將監督蔣萬安是否遵守承諾。另外，蔣萬安上任後透過社會福利的提升來吸引人口的增加，重陽敬老金也是整體社會福利的一環，當其他縣市都有時，台北市缺少這福利也會造成人口的流失，因此應該要樂觀其成這次的恢復。