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汐止星際公園遊戲區危險 緊鄰自行車道要區隔

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止星際遊戲場緊鄰基隆河自行車道很危險，所以，新北市議員廖先翔要求做出區隔。 圖／觀天下有線電視提供
汐止星際遊戲場緊鄰基隆河自行車道很危險，所以，新北市議員廖先翔要求做出區隔。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的基隆河畔靠近星光橋的星際遊戲場在去年啟用，很受歡迎，好天氣家長都帶著小朋友來玩，不過，因為緊鄰基隆河自行車道，有時候小朋友玩一玩跑跳，很容易和自行車相衝突，很危險，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求做出區隔。

只要好天氣，就會有不少家長帶著家中的小寶貝到汐止基隆河畔靠近星光橋的星際遊戲場玩耍，能夠玩玩水，或是繩索攀爬，玩的好開心，不過，這裡是潛藏危機，主要是因為遊戲區和自行車道中間並沒有區隔，有時候小朋友玩的開心，不小心跑一跑就跑出了遊戲區，和步道上騎車的撞上，相當危險。

民眾說，來玩的小朋友很多，但是中間沒有區隔很危險，就曾經看過就小朋友被自行車擦撞的意外，所以，要做區隔比較安全。

新北市議員廖先翔表示，在啟用後，只要好天氣就會有很多小朋友來玩，但是，小朋友在玩在奔跑的時候，比較不會注意到周遭的環境，遊戲場旁邊就有一條自行車道，民眾就反應有時候會看到小朋友奔跑出來的時候會跟一些自行車會有一些危險的情境出現。

廖先翔指出，因為如果自行車道要再做相關的拓寬，人車分離的話，空間不太夠，如果往裡面拓的話就是遊戲場很多的設施，所以，先做簡易的評估是不是在自行車道跟遊戲區場域中間做顏色的區隔，用一些比較有警示性的顏色，比如紅色或是比較吸引小孩子的目光的圖案樣式，讓小朋友知道裡面就是遊戲區，如果跑一跑看到地上顏色不一樣就不要再往外跑，後續會請高灘處在其中兩處斷點做改善，尤其比較靠星光橋有一塊的地平顏色很接近，小朋友可能不是那麼容易區分，所以，會用顏色來提醒小朋友注意，再視情況檢討，還有沒有其他的改善方案。

自行車 車道 汐止 星光橋

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