228連假到三芝賞花趣 粉色昭和櫻枝頭綻放

每年到了2月底，民眾就開始期待三芝的粉色櫻花海，目前三芝櫻花綻放以桃紅色山櫻花為主，而接力開花的粉色昭和櫻也已經可以在些許櫻花樹枝頭上見到蹤影，在即將到來的228連續假期更將會陸陸續續開花，喜愛櫻花的民眾不妨安排一趟三芝旅行，感受每個角落都能巧遇粉色櫻花的浪漫氣息。

三芝區長賴小萍表示，這個季節來到三芝區，不論走到哪裡，到處都充滿浪漫的粉紅氣息，原因不外乎是全區的主要道路旁種植了近一萬六千多株的櫻花，而目前桃紅色山櫻花已開六到七成，而接力綻放的粉色昭和櫻，也零星的能夠在櫻花樹的枝頭上見到蹤影。

三芝第一批盛開的青山路櫻花，沿著山間小路夾道而生，為鬱鬱蔥蔥的山景點綴上一抹桃紅，加上櫻花樹下的杜鵑花也在盛開中，讓整條青山路色彩繽紛美不勝收，另外，三芝區內賞櫻景點相當多，其中中興路、101線道的福德段以及三生步道都相當熱門。

三芝區長賴小萍說，雖然近來都是下著雨的天氣，不過在三芝區內還是有許多來一睹櫻花綻放的遊客，享受在細雨中賞花的詩情畫意，而粉色的昭和櫻預計在即將到來的228連續假期陸陸續續開花，喜愛櫻花的民眾不妨安排一趟三芝旅行，感受每個角落都能巧遇粉色櫻花的浪漫氣息。