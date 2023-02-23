共餐人數增三成 瑞芳東和里盼者長走出來

瑞芳區東和里的銀髮共餐已經行之有年，雖然這幾年因為疫情影響，有外帶的比內用還多，但是隨著疫情趨緩，大家也漸漸走出家門，現在共餐人數也比往年增加約三成，里長周樹木也希望大家有空多到銀髮俱樂部走走，有益身心健康。

東和里銀髮共餐開飯前，里長周樹木會帶頭做健康操，伸展一下筋骨，讓長輩舒緩不少，接著準備打菜開動了，東和里銀法共餐久違的有這麼多人參與，之前因為疫情影響，大多數人選擇外帶，但也漸漸失去共餐的意義，因此現在疫情解封，大家又走出家門到銀髮俱樂部共餐話家常。

東和里里長周樹木說，現在共餐的人數，有分外帶便當和內用，加起來大概有160人，甚至比疫情前的人數還要多至少三成，志工要準備的食材也增加不少，不過，希望銀髮共餐吃得開心最重要。

東和里里長周樹木說，這幾年疫情，共餐一度停擺，但後來逐漸開放，但採用志工煮好打包便當的方式，但這樣一來共餐就流於形式，現在疫情逐漸解封，也呼籲里內鄉親，有時間就到現場大家一起吃飯話家常。

共餐志工說，好久沒看到活動中心這麼熱鬧，雖然忙歸忙，但是都覺得很開心，生活漸漸恢復正常，也希望長者有空就到銀髮俱樂部走走，促進身心健康。