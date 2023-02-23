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金山六股里銀髮課程超充實 動一動後聽講座

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六股里例行的運動身體外，還新增了桌遊的活動，要讓長輩不只是運動身體，還要動動腦，讓腦筋活絡一下。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六股里例行的運動身體外，還新增了桌遊的活動，要讓長輩不只是運動身體，還要動動腦，讓腦筋活絡一下。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六股里每週四都會進行預防及延緩失能課程，這項課程前兩階段的運動、延展項目結束，里長為了長輩的健康繼續延續課程，開啟三階段的運動項目，除了例行的運動身體外，還新增了桌遊的活動，要讓長輩不只是運動身體，還要動動腦，讓腦筋活絡一下。

鴻豐健康顧問執行長林秉專說，六股里的長輩去年度完成了三個階段的運動課程，今年要再繼續持續運動，因為長輩們都是有些基礎，今年也特別提升了運動的時間與肌耐力訓練的強度，希望長輩今年可以比去年更進步。

在專業師資帶領長輩熱舞過後，里長接著與金山警分局合作安排了社區治安座談會，透過警分局各個單位的報告與宣導，讓長輩們吸收新知避免被詐騙，此外還能夠面對面的直接溝通，讓警分局了解地方對分局的建議與需求。

六股里長鐘鼎平說，由於近年來詐騙手法越來越新，高齡長輩被詐騙的比例也越來越高，因此希望透過警分局各業務單位的親身實地宣導，要讓長輩的防詐騙知識與時俱進，讓銀髮族只要來到六股銀髮據點就能夠守住健康也守住積蓄。

金山 銀髮族

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