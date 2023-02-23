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北市愛心卡3月1日可租借YouBike 年底前優化近2.8萬停車柱

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾3月1日起持北市核發有效愛心卡租借YouBike，點數可支付費用。記者林佳彣／攝影
民眾3月1日起持北市核發有效愛心卡租借YouBike，點數可支付費用。記者林佳彣／攝影

北市YouBike租借站已達1251站，密度全國最高，交通局長謝銘鴻今宣布，3月1日開放北市愛心卡點數可支付YouBike租借費用，以鼓勵身障者使用綠色運具。另外，考量2.0車身較重，全市近2.8個停車柱導引槽將全面加裝省力彈片，預計年底前完成全數優化。

北市核發愛心卡逾9萬張，持續使用有6萬多張。為鼓勵身心障礙者使用綠色運具外出社會參與，台北市身心障礙者權益保障推動小組委員提案，經交通局與社會局評估，並請微笑單車公司修改系統，3月1日開放愛心卡點數支付租借費用。

交通局表示，民眾持有效愛心卡在北市YouBike場站租借，可在雙北還車，收費方式採1點1元扣點，若遇點數不足支付當次全額費用，將以現金扣除該次騎乘費用。

民眾使用YouBike愈來愈多，北市現有站點1251站，去年租借量創下歷史新高，突破3400萬人次。然而2.0車身較重，有人反映借還車吃力，交通局與微笑單車公司研議優化，在停車柱導引槽加裝省力彈片，去年12月在3站租借量大的仁愛延吉街口、市府松壽路口及捷運公館站試辦，成效良好。

交通局說，現已在3站141個停車柱導引槽加裝省力彈片，預計年底前逐步優化全市近2.8萬個停車柱，讓民眾借還車更省力。

台北市近2.8個停車柱導引槽將全面加裝省力彈片，預計年底前完成全數優化。圖／交通局提供
台北市近2.8個停車柱導引槽將全面加裝省力彈片，預計年底前完成全數優化。圖／交通局提供
交通局與微笑單車公司研議優化，在停車柱導引槽加裝省力彈片，，讓民眾借還車更省力。圖／交通局提供
交通局與微笑單車公司研議優化，在停車柱導引槽加裝省力彈片，，讓民眾借還車更省力。圖／交通局提供

北市 YouBike

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