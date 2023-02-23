3月假日公益音樂會 4日首場樂音暖人心

3月春濃，樂音暖心。每周六晚上登場的假日公益音樂會，將由邱聖凱、吳坤炤、張林峯、夏官鼎等四位身障藝人接力演出，主辦單位聯合報系文化基金會及台灣厚道社會服務聯合會歡迎喜歡音樂或熱心公益的好友前往聆賞。

3月假日公益音樂會排定的表演時間，分別是4日薩克斯風王子邱聖凱、11日癱臂吉他歌王吳坤炤、18日音樂玩家張林峯、25日小提琴家夏官鼎。地點在台北市八德路四段123-1號「Hi-Q褐藻生活館」，時間是周六晚上七點至八點。

邱聖凱人生沒有十全十美，認真過好每一天，沒什麼好計較的。主辦單位／提供

邱聖凱患有妥瑞氏症、構音障礙、嗜睡症、中度智能障礙，國中飽受霸凌，有上學恐懼，高中在中特友善的學習環境漸漸走出陰霾，高三下接觸陶笛，大一學習薩克斯風，開始在街頭表演，賺取學費，現已擁有16張街頭藝人證照。此次他將演奏〈歡喜來恰恰〉和〈歡喜就好〉這兩首歌，寓意開心就好。

吳坤炤透過音樂來傳達他的情感。主辦單位／提供

吳坤炤出生時因「巨嬰症」分娩困難，導致左臂受損而嚴重萎縮，左手只有食指和拇指可用，後因女友被吉他高手追走而發憤苦練，練就全國獨一無二的右手按弦、左手撥弦的「反手型單指吉他彈法」，擁有20張街頭藝人證照。此次彈唱〈城裏的月光〉和〈至少還有你〉，透過樂音的深情表白，將讓聽者共鳴。

張林峯用音樂跟大家交朋友是一件很幸福的事。主辦單位／提供

張林峯出生四個月時因腦膜炎導致眼睛全盲，後來成為第一位進入輔仁大學音樂系的視障生，克服了艱難的學習課程，大學四年都以獎學金和表演收入自給自足，音樂作品多次入圍各大音樂獎項。此次將以〈熱情大陸〉和〈遇見〉，帶給大家滿滿的熱情跟能量，同時用音樂跟大家交朋友。

夏官鼎希望用音樂幫助那些正在迷惘、猶豫的人。主辦單位／提供

夏官鼎因早產而全盲，但從小就擁有過人的音感，五歲學鋼琴，高中對小提琴產生興趣，之後成為各賽事的常勝軍。此次演奏的兩首曲目，分別為〈yoasobi-racing into the night (夜に駆ける)〉和〈告白氣球〉，前者曾榮登《日本告示牌》百大單曲榜年度冠軍，後者鼓舞迷惘、猶豫的人勇敢說出自己內心的想法。