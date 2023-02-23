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新北市推多元服務據點 目標要達150處

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市社會局舉辦多元福利據點方案說明會，盼鼓勵更多據點加入，照顧更多弱勢族群。圖／新北市社會局提供
新北市社會局舉辦多元福利據點方案說明會，盼鼓勵更多據點加入，照顧更多弱勢族群。圖／新北市社會局提供

新北市積極推動多元福利據點，以在地照顧的模式提供2種以上服務對象或項目，目前共建構120處多元福利據點，未來目標是設置到150處。市府今日上午舉辦多元福利據點方案說明會，希望鼓勵更多據點加入，服務弱勢族群。

新北市副市長劉和然今代表新北市長侯友宜感謝TVBS信望愛永續基金會及基督教文化交流協會，在疫情期間，動員各地教會與市府舉辦「攜手愛無限」活動，發送全聯禮券、祝福卡等給弱勢戶。劉也在活動上鼓勵各地教會加入多元福利據點，提供老人關懷、兒少課後照顧及單親、隔代教養等多元服務。

基督教文化交流協會創會理事長魏悌香表示，基督講信、望、愛，在社區傳播福音，感謝市府引路，讓教會可以服務社區；相對的，教會也會是政府的左右手，幫忙堵住社安網的破口，因為愛無限，所有服務人員會用愛來服務每一位弱勢民眾。

新北市前警察局長黃宗仁以TVBS信望愛永續基金會副董事長名義參加，他致詞表示，任內帶領新北市8千警察大軍，懲惡從嚴，而社會局長張錦麗則一直灌輸警察將社安當成廣義治安，要與社工緊密合作，讓新北警察在對抗惡勢力之餘，也會關懷弱勢。

新北市社會局表示，新北的幸福教會從本來只服務銀髮長輩，到現在加入兒少課後照顧；明穗教會從服務弱勢孩子，進而服務整個家庭，包含單親婦女、隔代教養等；蘆洲大使命教會則從銀髮據點增設服務站，加強身障、失智及長照C級服務。萬里區北基社區發展協會從老人共餐，到開辦單親家庭及新住民關懷服務等。

社會局長張錦麗表示，新北市已建構各式服務據點2702處，目前整合、推動多元福利據點，預計拓展到150處，希望擴充服務量能，一起守護新北市。

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