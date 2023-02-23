謝國樑邀客運業者便當會 福和：三大熱點加開2空車疏運

針對國道客運9026上下班尖峰時間車子難等，基隆市長謝國樑今天下午邀集國道客運業者「便當會」，研商加開班次可行性。福和客運指出，本周五起，早上7時到7時30分會加開加班車，兩輛空車加強疏運人流，減少民眾候車時間。

謝國樑與交通處長王圳宏，就近期國道客運民眾候車現況，及民眾反映事項，和大都會、首都、福和、國光及基隆客運等客運業者討論。在南港展覽館部分，業者允諾加開班次疏運民眾。

謝國樑表示，這幾天他前往候車現場感到心急，要求1815與9026在路線的熱點站牌會加開班次疏運，但這仍需要公路總局許可，他將於今晚打電話向公路總局局長拜託，並允許市府所提的彈性疏運方案。

福和客運副總經理謝秉翰指出，本周五起，早上7時到7時30分，會固定加開加班車，並不從起點站發車，而是針對這條路線上的婦幼館、樂利三街口、長庚醫院站牌三大熱點站牌，採兩部空車前往輸運，加強疏運人流，降低民眾候車時間。

至於謝國樑關心的富景天下社區站牌，也會保留部分座位，疏運等候上車的乘客；另外，在南港轉運站的末班車，將延長為8時55分，讓下班的民眾安心吃晚餐後再搭車返家。現正爭取9026路線全數進到南港轉運站，一旦公路總局許可，9026和9026A將全數駛進南港轉運站。