台中綠空廊道亂塗鴉又髒亂 綠議員籲還台中乾淨門面

疫情趨緩，國旅市場復甦，228連假將至，更有不少人會跨縣市旅行。民進黨台中市議員鄭功進批評，台中火車站是台中市的門面，但周邊綠空廊道維護不佳，橋墩亂塗鴉，垃圾與設施污損遲未改善，要求市府盡快處理，還給市民一個乾淨的門面。

台中市建設局表示，綠空廊道目前由建設局辦理景觀維護管理，均委託廠商定期景觀清潔及維護作業，經勘查環境維護狀況及設施尚屬良好，惟鐵路橋下橋墩處遭塗鴨部份，將函請交通部鐵路管理局妥處。台中火車站站長李兆平表示，經勘查塗鴉如為交通部鐵路局權管範圍內，將會派員處理。

鄭功進表示，綠空廊道是台中市的門面，旅客抵達台中車站，周遭市容帶給遊客第一印象，不過，周邊綠空廊道南段多處垃圾堆積，座椅設施髒污不堪，橋墩下更有不雅文字塗鴉，這樣的台中門面，令人難以接受，更恐淪為治安死角。

鄭功進提到，綠空廊道南北段遲遲無法串連，市府應盡快與台鐵溝通，優先把大智北一街至復興路打通，讓民眾前往帝國糖廠與Lalaport更方便，後續也應該打造天空步道串連車站前後區域，強化車站機能，帶動地方發展。

建設局表示，綠空廊道目前由建設局辦理景觀維護管理，均委託廠商定期景觀清潔及維護作業，經勘查環境維護狀況及設施尚屬良好；市府除主動巡查檢修外，也歡迎民眾撥打1999反映，大家一起為市容努力。