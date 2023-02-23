民怨新莊塔寮坑溪一帶飄塑膠臭味卻被結案 環保局：持續稽查中

臭味哪裡來？新北市新莊區塔寮坑溪一帶昨晚突飄散出濃厚的塑膠味，民眾抱怨，有按規定通報給1999，新北市環保局卻先結案，讓人無法接受；議員認為，侯市府要面對市民需求，不要敷衍了事；環保局表示，該案已有錄案，也依照陳情內容持續調查中。

據了解，民眾指出新莊新樹路行經瓊泰路沿線，都有聞到臭味，直至今天下午都有味道，向1999通報，沒想到環保局竟回覆「確有化學異味，但在新莊區建國一路、新樹路、瓊林南路、豐年街及瓊泰路等均未發現露天燃燒及工廠異常排放廢氣」，所以就先結案，讓人無法接受。

新北市議員翁震州表示，昨晚（22日）開始，新莊區塔寮坑溪沿著新樹路，行經瓊泰路沿線，就已飄散著濃厚塑膠味，據當地居民所述，當下就已經向新北市1999通報，但相關局處卻回覆查無空汙擾鄰的狀況，就自行將案件結案了結，直到今日上午異味仍間歇性持續瀰漫，因此透過服務處向環保局反應，環保局才又派稽查同仁至現場找尋空汙的汙染源。

翁震州呼籲，侯市府要面對市民的需求，別應付了事，應該確確實實的找出問題，並協助民眾排解問題，才是符合新北市長侯友宜好好做事的口號，否則就只會是「好好敷衍」。

環保局表示，接獲報案後，昨日23點已派稽查人員，會同當地里長及消防人員共同前往稽查，現場天色昏暗，但仍發現有間歇性的化學塑膠異味，稽查人員徹夜沿新北新莊區建國一路、新樹路、瓊林南路、豐年街及瓊泰路等路段逐條稽查，因通報時間接近凌晨，夜間稽查能見度低、視線不清，稽查不易。

環保局表示，為進一步追查，今日一早，環保局立即再增派稽查人力，出動相關氣味偵測等科學稽查儀器，並同步盤點周遭可能產生化學塑膠異味相關製程的工廠，以及調閱附近空氣品質監測站感測器數據分析疑似異常的列管事業，以利縮小目標範圍，目前正逐一進廠稽查，深入調查中。