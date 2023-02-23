快訊

李玟暴瘦後再入院 揭48年來身體缺陷「靠一條腿支撑」

財部公布6千元領現細節！ 4類族群、5大管道可領取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北「繪眼識地球」環境教育創作 即日起開放大小朋友報名

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2023新北「繪眼識地球」環境教育繪本徵選系列活動開跑。圖／新北市環保局提供
2023新北「繪眼識地球」環境教育繪本徵選系列活動開跑。圖／新北市環保局提供

為扎根環境教育，新北市環保局持續辦理「繪眼識地球」環境教育繪本徵選系列活動，鼓勵關心環境議題的大小朋友一起揮灑創意，用畫筆繪出守護環境的心。今日公布第4屆繪本徵選簡章，分為國小創作組、國中創作組及社會創作組，收件期間為6月1日至7月7日，得獎者不僅可獲得獎金獎勵，作品也將由環保局製作成電子書、實體繪本及有聲電子書進行推廣。

環保局表示，「繪眼識地球」環境教育繪本徵選活動已邁入第4屆，以新北在地環境議題為背景，將對環境永續的關注以最有溫度的方式呈現，啟發讀者友善環境的觀念，傳遞環境知識。繪本創作題材包括新北積極推動的許多環境友善、生態維護政策淨灘合作社、環保夜市、濕地故事、不塑生活、無煤城市、零碳新北等。

環保局也邀請環境教育領域的相關學者、繪本作家及歷屆得獎作者，於3月8日「環境教育繪本創意工作坊」分享創作架構與經驗、探討環境永續相關議題，本屆得獎作品將於10月舉行頒獎典禮及展覽，各組前3名及佳作5名分別可獲得5萬元、3萬元、1萬元及1千元獎金。環保局也將各組前3名作品製成實體繪本及電子繪本、第1名作品製成有聲書，以作為環境教育教材加強推廣。

國小創作組、國中創作組及社會創作組各組前3名作品環保局將製作成實體繪本進行推廣。圖／新北市環保局提供
國小創作組、國中創作組及社會創作組各組前3名作品環保局將製作成實體繪本進行推廣。圖／新北市環保局提供

電子書

延伸閱讀

新北八里輪胎工廠大火 新北消防人車馳援

新北市提升淡北道路人本環境 台北市都審會議審查過關

新北首動工光電球場在自強國小啟用 拚2026年達標30座

新北首辦定向越野系列活動 5月起5場接力跑動掀風潮

相關新聞

1200月票待啟動 新北喊：只補助3年實在太短

行政院日前拍板定案疫後強化經濟與全民共享經濟規畫，基北北桃四市交通局已積極籌備1200通勤月票補助方案。新北市交通局呼籲...

民怨新莊塔寮坑溪一帶飄塑膠臭味卻被結案 環保局：持續稽查中

臭味哪裡來？新北市新莊區塔寮坑溪一帶昨晚突飄散出濃厚的塑膠味，民眾抱怨，有按規定通報給1999，新北市環保局卻先結案，讓...

新北「繪眼識地球」環境教育創作 即日起開放大小朋友報名

為扎根環境教育，新北市環保局持續辦理「繪眼識地球」環境教育繪本徵選系列活動，鼓勵關心環境議題的大小朋友一起揮灑創意，用畫...

淡北道路二度闖北市都審「過關」 盼年底展開招標

淡北快速道路預計最快明年動工，台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會今天二度審議淡北道路案，審議委員對於大度路與中央...

新北市提升淡北道路人本環境 台北市都審會議審查過關

連接新北淡水及台北北投的淡北道路眾所矚目，尤其雙北交界處交通設計成為先前卡關點，台北市府今針對台北市路段召開第2次都市設...

新北首動工光電球場在自強國小啟用 拚2026年達標30座

永續及公私協力是現在許多政府所重視的，新北媒合能源公司蓋光電風雨球場，學校師生能免費享受可遮風避雨的寬大球場，校方每年也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦