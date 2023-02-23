新北「繪眼識地球」環境教育創作 即日起開放大小朋友報名

為扎根環境教育，新北市環保局持續辦理「繪眼識地球」環境教育繪本徵選系列活動，鼓勵關心環境議題的大小朋友一起揮灑創意，用畫筆繪出守護環境的心。今日公布第4屆繪本徵選簡章，分為國小創作組、國中創作組及社會創作組，收件期間為6月1日至7月7日，得獎者不僅可獲得獎金獎勵，作品也將由環保局製作成電子書、實體繪本及有聲電子書進行推廣。

環保局表示，「繪眼識地球」環境教育繪本徵選活動已邁入第4屆，以新北在地環境議題為背景，將對環境永續的關注以最有溫度的方式呈現，啟發讀者友善環境的觀念，傳遞環境知識。繪本創作題材包括新北積極推動的許多環境友善、生態維護政策淨灘合作社、環保夜市、濕地故事、不塑生活、無煤城市、零碳新北等。

環保局也邀請環境教育領域的相關學者、繪本作家及歷屆得獎作者，於3月8日「環境教育繪本創意工作坊」分享創作架構與經驗、探討環境永續相關議題，本屆得獎作品將於10月舉行頒獎典禮及展覽，各組前3名及佳作5名分別可獲得5萬元、3萬元、1萬元及1千元獎金。環保局也將各組前3名作品製成實體繪本及電子繪本、第1名作品製成有聲書，以作為環境教育教材加強推廣。