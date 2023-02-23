淡北道路二度闖北市都審「過關」 盼年底展開招標

淡北快速道路預計最快明年動工，台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會今天二度審議淡北道路案，審議委員對於大度路與中央北路相關規畫提出意見，同時盼施工勿影響交通，新北市政府承諾補足細部資料，主席裁示修正通過。新北市府表示，期望在今年年底完成相關行政程序，便可展開招標作業，預計整體工期為5年。

新北政府已完成相關前置作業，台北市都審會議今針對台北端的大度路與中央北路規畫及高架段道路設計。依台北市都審會資料，淡北道路在台北市範圍大部分採接近地面高層的平面道路設計，部分有地下箱涵和高架道路；審議委員憂大度路車行地下道箱涵工法，以及大度路車行地下道箱涵採明挖覆蓋方式，恐對當地交通路口造成更大衝擊，且高架道路段也可能對景觀環境有所影響。

新北市府新建工程處副處長鄭立輝表示，針對大度路車行地下道，若採用管冪工法，雖對地方干擾較少，但專業難度高，經與台北市主管機關討論後，採工期快、風險小的明挖覆蓋作法。

至於，都審委員關注從新北跨接台北端的高架橋、地下箱涵等整體景觀應維持一致性，提醒避免出現不連貫斷點；鄭立輝表示，雖北市路段佔比小，但仍會兼顧台北市景觀，因此整體規畫會符合一致性整合，地下箱涵、平面道路、高架橋等三段獨立，但有連續結構物景觀上會做相應處理；例如，高架道路便刪除水波紋裝飾，以及全面改採圓形單柱式混凝土橋墩柱。

都發局長、主席王玉芬表示，要求新北市政府納入都審委員建議並補件，裁示全案修正通過；鄭立輝受訪時表示，會充分尊重台北市及相關委員意見，若其中有與過去環評不一致部分，將再與都審委員進行充分意見交換。

鄭立輝表示，目前全案已在上網招標，台北市端將視為後續擴充部分，盼能在今年年底前完成台北市端的都市設計審議、水土保持計畫審核等行政程序，便可展開招標作業，預計整體工期為5年。

該道路工程計畫沿淡水河北側及淡水捷運線間興闢雙向各2車道的道路，北起新北市淡水區台2線、台2乙線交會點（即登輝大道與中正東路交叉路口），以地下箱涵型式穿越中央北路口後，南迄台北市北投區大度路、立德路交會口（以陸橋型式跨越立德路），路線總長約5.45公里，計畫道路於台北市範圍長度約為1.2公里 。