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新北市提升淡北道路人本環境 台北市都審會議審查過關

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
總長5.45公里的淡北道路，台北市路段今天經台北市都市設計審議委員會第2次會議同意修正後通過。圖／新北工務局提供
總長5.45公里的淡北道路，台北市路段今天經台北市都市設計審議委員會第2次會議同意修正後通過。圖／新北工務局提供

連接新北淡水及台北北投的淡北道路眾所矚目，尤其雙北交界處交通設計成為先前卡關點，台北市府今針對台北市路段召開第2次都市設計審議，經新北參採前次會議委員建議，調整中央北路、大度路等路口動線後再送審，委員會認同新北提升人本環境的推動，因此同意修正後通過。

新北工務局指出，在去年的台北市首次都審會議中，審查委員們想了解淡北道路完工後，有關大度路公車站設置問題，經過與雙北交通及相關單位多次討論後，考量台北市大度路路寬達40公尺，附近的關渡公車站因停等與右轉車輛產生交織，導致近3年內發生事故約10件，因此工程會將公車站移設並將增設行人庇護島，提升整體路口用路人安全。

環境景觀也是都審委員關心焦點，新北新工處指出，淡北道路在台北市境內路段是利用現有路幅空間採立體化配置，規畫施作中央北路車行地下道及立德路跨越陸橋。為達到節能減碳並與周邊景觀相容，立德路的跨越陸橋將採用綠色材料的鋼橋。

工務局說明，今日審查會中，審查委員討論淡北道路修正後的規畫，認同新北市府推動淡北道路對於提升人本環境的努力，而同意修正後通過。新工處副處長鄭立輝強調，未來會持續與台北協商相關計畫，尊重台北意見，朝減輕台北交通影響的方式辦理。

新工處長王益翔表示，感謝台北市都市設計委員的指導，淡北道路目標於年底前完成台北市內相關水保和交維計畫，讓淡北道路的工程設計更臻完善；同時也感謝台北市政府各單位與新北市府的合作，讓雙北市民未來能有更完善的交通路網。

工務局補充，淡北道路工程發包進度，新北市因應這幾年缺工缺料、原物料上漲議題，正在調整預算中，目標仍然是今年決標，明年開工，以健全雙北市交通路網。

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