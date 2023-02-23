新北首動工光電球場在自強國小啟用 拚2026年達標30座

永續及公私協力是現在許多政府所重視的，新北媒合能源公司蓋光電風雨球場，學校師生能免費享受可遮風避雨的寬大球場，校方每年也能獲得業者發電盈利後的回饋金，共創雙贏下帶動產業發展及學校現代化；首座動工的自強國小球場今啟用，不少學生都開心表示想趕快使用。

新北市長侯友宜今上午赴中和自強國小參與太陽能光電球場剪綵儀式，並與嘉賓簽名於籃球上，象徵球場正式啟用。活動中，自然老師透過綠能教學演示，讓學生了解綠能發電對環境友善是未來趨勢；合作完成光電球場，培養師生能源素養，也發展綠能產業。

侯友宜表示，新北持續推動綠色經濟、節能減碳及永續，尤其是針對學校等公有建築，透過蓋光電球場讓學校與綠色經濟產業並肩作戰，學校不用花費就有球場，而光電球場盈利電費可回饋給學校，讓學校一年有至少24萬元；新北在2026年時，會蓋30座光電球場。

侯友宜指出，配合中央政策，自2021年起積極推動校園設置太陽光電系統，鼓勵各校設置，並於學校校舍改建、新建或設置斜屋頂時，將校園節電設施及太陽光電系統建置納入能源轉型規畫，讓硬體環境工程富有能源教育意涵，朝向綠色經濟、環境永續願景邁進。

太平洋綠能創辦人張家偉表示，光電球場解決學生雨天戶外活動問題，也解決城市對再生能源的需求。另外，新北國王籃球隊總經理毛加恩也出席，球隊在這次球場中參與地坪設計及保護措施規畫等。

自強國小校長許以平表示，球場面積為944平方公尺，屋頂型太陽光電設施及光電球場年總發電量預估為72萬6000度，發電量比學校用電量多1.6倍，儼然成為一座小型綠能發電場地；未來讓學生以光電球場為學習場域，學習與生活連結。

體育組長黃義翔表示，建置光電球場讓更多學生願意參與運動；六年級學生蔡沂軒分享，以前遇到雨天，同學們都會因為沒有球場可以運動而心情不好，現在有了「光電籃球場」，在雨天也可以運動。

教育局補充，新北市自2021年開始推動「學校設置太陽能光電球場計畫」，至112年2月已建置完成6校光電球場，目前全市校園建置太陽光電系統發電量已達約4000餘萬度，建置容量高居全國第三名，成效良好；全市共有23所學校已與廠商簽訂合約並公證，為北台灣最多之縣市。2023至2026年預計再規畫全市學校興建7座光電球場，以完成30座光電球場為目標。

自強國小參與太陽能光電球場，方便學生晴雨使用。記者李成蔭／攝影 自強國小參與太陽能光電球場，屋頂型太陽光電設施及光電球場年總發電量預估為72萬6000度。記者李成蔭／攝影