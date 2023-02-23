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見證台日水道發展史 日本台灣友之會訪自來水博物館

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館。圖／北水處提供
日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館。圖／北水處提供

日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館，台北自來水事業處副處長張順莉陪同，向台北水道先驅巴爾頓的銅像致意，雙方在銅像前合影紀念，觀覽「飲水思源頭」紀錄片並參訪自來水博物館，為台日友好及水道發展史留下見證。

北水處表示，台北自來水起源自1909年，由當時日本政府委請英國衛生工程技師巴爾頓先生進行水源選址並規畫設計台北水道，為台北水道的先驅；日本政府曾於1919年在台北水道水源地設置銅像以茲紀念，但於二戰時期佚失，為感念其對台北自來水的功績，歷經102年後，在2021年3月30日於自來水博物館右側設置巴爾頓廳、復原巴爾頓銅像並舉辦揭幕儀式。

黑須隆一表示，這次參訪自來水博物館，除了能感受到日本與台灣之間深厚的情誼外，也對前人開拓水道的精神感到欽佩。北水處說，黑須隆一會長致力於台日關係發展，擔任東京都八王子市市長時積極推動台日城市外交，日本台灣友之會亦在復原巴爾頓銅像一事中，協助接洽事宜、促成銅像復原。

黑須隆一也偕同「巴爾頓傳奇」一書的翻譯者鄧淑瑩、鄧淑晶二位女士在書上留下簽名紀念並做為自來水博物館的館藏。張順莉指出，前人篳路藍縷地從無到有建設自來水施設，用其前瞻的眼光讓後人得以受惠，希望未來與黑須會長等日本友人能持續交流；而該處也不斷精進，持續進行包含20年供水管網改善計畫及翡翠水庫原水管工程等，為大台北自來水用戶提供更優質的台北好水。

日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館。圖／北水處提供
日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館。圖／北水處提供
日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館。圖／北水處提供
日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館。圖／北水處提供
日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館。圖／北水處提供
日本台灣友之會(日本台湾友の会)會長暨東京都前八王子市市長黑須隆一等10人，上午參訪自來水博物館。圖／北水處提供

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