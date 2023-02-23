中市圖去年借閱數近1500萬冊 熱門閱讀冠軍是「這本書」

台中市立圖書館統計，去年45間圖書館全年借閱冊數近1500萬冊，較110年成長373萬冊，可見台中市民相當熱愛閱讀，其中商業理財類以詹姆斯.克利爾「原子習慣」，自出版以來熱潮不減，電子書借閱更高達4000次，登上去年實體書與電子書熱門閱讀榜冠軍。

台中市文化局表示，去年文學類是最受讀者喜愛的借閱類別，包括謝哲青「早知道就待在家」、黃山料「好好再見 不負遇見」、藝人林依晨「做自己，為什麼還要說抱歉?」等都是人氣王。奇幻、科幻、懸疑推理類，以李美芮「歡迎光臨夢境百貨」、東野圭吾「天鵝與蝙蝠」、陳郁如《仙靈傳奇」最受歡迎。

此外，心理勵志類則有「蛤蟆先生去看心理師」、人氣作家大師兄「火來了 快跑」；商業理財類以詹姆斯.克利爾「原子習慣」、摩根.豪瑟「致富心態」最搶手；旅遊類書籍「出發台灣山林」也入榜。

文化局提到，電子書也逐漸成為新一代的閱讀趨勢，除「原子習慣」外，羅伯．狄保德「蛤蟆先生去看心理師」、「歡迎光臨夢境百貨」、劉軒「不敗學習力」等書均擁有高人氣；在校園推動平板教學、數位閱讀助益下，兒童電子書借閱更異軍突起，本土作家王淑芬、王文華、賴馬與哲也等人的作品也登上熱門閱讀排行榜。

文化局表示，中市圖持續推動多元、豐富的閱讀資源，去年購書經費倍增至1億元，增購逾35萬冊(件)中文、外文、東南亞、電子書、影音資源等，讓市民「月月有新書」。