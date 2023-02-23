新北首辦定向越野系列活動 5月起5場接力跑動掀風潮

為發揚地方特色及帶動周邊觀光，新北市觀旅局將在今年5到9月舉辦「2023探旅新北-定向越野活動」，將定向越野的浪潮從林口一路帶至瑞芳、新店、鶯歌、八里等地，並配合賽事地圖的規劃讓民眾就不同以往的方式認識在地文化，打造運動結合觀光旅遊資源的新風潮。

「定向越野」是具有百年以上歷史的戶外運動項目，結合體力、智力等綜合技能，也是即將在雙北舉辦的「2025年世界壯年運動會」正式競賽項目之一，這次「2023探旅新北-定向越野活動」提供競賽組與體驗組，運動愛好者和親子家庭都適合參與，更在體驗定向越野趣味的同時，深刻感受林口、瑞芳、新店、鶯歌、八里秘境的魅力。

觀旅局表示，每場限額400名，其中開放50個統報名額，讓熱愛新北及越野的你一口氣收集5場次，統報禮5款運動毛巾可拼湊出地圖，解鎖神秘禮領取地點。2月24日中午起於iBodyGo網站開放報名林口場以及統報，報名網頁也將同時公布各場的活動日期及報名開放日期，歡迎民眾留意新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、旅跑新北Facebook粉絲專頁相關訊息。

新北市副市長謝政達表示，運動結合觀光，是認識一座城市很舒服的方式，新北市不僅有國際認證金標賽事萬金石馬拉松，跑動萬里、金山、石門區域，更有破千隊報名的鐵道馬拉松，帶動雙溪、貢寮的運動觀光，都讓人領略青春山海線的美，今年再首度推出「定向越野」這樣的新型態運動，期許新北市各區的特色能更廣為人知，而民眾不單只專注在速度，也感受周遭的土地與故事。

定向越野活動代言人為知名體育主播田鴻魁、越野選手江晏慶、馬拉松選手蔡昀軒、知名運動網紅一輪，每位代言人都將參與1至2場比賽。賽事規劃更邀請定向越野前國手林冠宇擔任總監，活動兼具專業性與娛樂性，期待與民眾共襄盛舉，一起透過定向越野探索新北之美。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，隨著國內疫情走向與病毒共存的開放模式，鼓勵民眾多從事戶外活動，貼近大自然。希望藉由這場賽事，不只讓民眾可以運動強健身體之外，也能感受到新北市獨特的人文歷史與美景。