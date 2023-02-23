千人搶當都市農夫 新北樂活農園抽籤出爐
新北市三重新北大都會規畫樂活農園，給民眾在都市農耕。今年累計千人報名，共抽出正取359人、備取100人，民眾可至高灘處官網查詢。
新北高灘處每2年會重新開放農園登記，高灘處長張修銘表示，樂活農園是讓喜歡農作的市民，有機會在都市裡體驗農趣，也能認識同好農友。
此外，今年現場也規畫完善便利的耕位環境，有方便的取水渠道，保全巡邏，農耕用具收納空間、帳篷休息區等，讓來耕種的市民，都能安心享受田園樂趣。
張修銘也說，樂活農園在都會區中，是難得的農園綠地空間，除了讓市民在都市叢林中，體驗農作樂趣，更讓新北河濱公園活化多元利用。
高灘處說，今年有千人報名，並在2月17日於高灘處公開抽籤，秉持公平、公正、公開的原則，共抽出正取359人、備取100人。有中籤後續簽約及繳費等事宜，將以郵寄掛號通知中籤的市民。
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