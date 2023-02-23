停車亂象太誇張 鶯歌老街17條路段路邊停車開始收費

新北市交通局為讓市民公平共享停車資源，紓解停車需求，包括汐止區樟樹一路145巷、樟樹二路277巷和蘆洲區鷺江街、鶯歌老街周邊部分路段的路邊停車格將自3月1日起分別納入收費管理及調整收費費率。

交通局停車營運科長許芫綺指出，汐止區樟樹一路145巷及樟樹二路277巷計新增17格路邊汽車格，以紓解居民停車需求。

許芫綺說，蘆洲區鷺江街為今年度公所提報示範道路，在辦理路段側溝改善及道路刨鋪工程時一併規畫了4格汽車格及10格機車格，上述路段新增的路邊停車位自3月1日起實施收費管理，收費時間為平日週一至週五上午7時至下午8時，每半小時10元。

許芫綺指出，鶯歌區路邊停車位原先大多不收費，但隨著人口成長，近期經常有民眾抱怨難找車位，或是路邊停車位遭久占、衍生髒亂，破壞市容；因此經會勘後決議從3月1日起，鶯歌區建國路等17條路段路邊停車格納入收費管理，平日周一至周五上午7時至下午6時，每半小時計收10元。

許芫綺還提到，在鶯歌老街周邊的路邊停車格假日收費費率也會同步調整，包括建國路210巷、鶯桃路、尖山路、文化路、仁愛路、行政路、育智路、育英街、中正一路等9條路段路邊停車位，假日收費時間自上午7時至下午8時，每半小時15元；建國路、國華路、光明街、南雅路的路邊停車位，每半小時20元，以提升周轉率，進而帶動當地觀光人潮。