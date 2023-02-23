室內口罩解禁首重空品防護 北市將推「場域防疫設施」標示
後疫情時代，室內口罩令日前解禁，台北市環保局為提升室內空氣品質淨化防護，將推出「場域防疫設施」標示，鼓勵民間裝設UV-C殺菌設備，保護民眾健康安全，也讓大眾到訪更加安心。環保局長吳盛忠強調，全民防疫思維應從「被動防疫」轉換成「主動防疫」。
環保局長吳盛忠指出，室內的新冠病毒風險相較戶外來得高，民眾少了口罩防護，空氣中飛沫增加，因此保護受體的觀念，就要從「被動防疫」的戴口罩、保持社交距離等措施，轉換成環境空間防護的「主動防疫」，減少細菌、病毒等汙染物進入受體。
他說，空氣中物質的粒徑大小不同，過去大多使用空氣清淨機、空調系統等過濾器材，以改善室內空氣品質，然而濾網卻無法完全攔截粒徑太小的細菌、病毒。
吳盛忠指出，當透過導入UV-C（短波紫外線）、靜電、電漿、活性碳、單寧酸、石墨烯等具有空氣淨化技術的設備，才能有效處理這類汙染物；就好比空氣汙染防治，利用SCR選擇性觸媒等汙染防治設備，勝過單靠空濾處理。
國內生產販售UV-C殺菌設備的廠商有7家，北市現有裝設場域包含人流來往頻繁的市政大樓一樓聯合服務中心、地下一樓2間共創行動辦公室，以及台北市議會7個委員會、醫療機構與百貨餐廳等處。
他提到，台北不少地方都有裝設，只是民眾並不知道，北市環保局目前規劃推動「場域防疫設施」的標示，概念猶如「台灣豬」標章，鼓勵商家、機關裝設來「主動防疫」，保護百姓健康安全，大眾到訪時也能更加安心。下周專家諮詢會討論後，規劃執行辦法與期程安排後再公告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言