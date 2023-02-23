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台北漁產董事長 擬由蔣萬安競選發言人鄭世維接任

中央社／ 台北22日電

台北市長蔣萬安上任後，北農等4大公司董事長仍維持前市長柯文哲在任時人選。知情人士透露，曾任蔣萬安競選辦公室發言人的鄭世維將接任台北漁產公司董事長，預計24日上任。

台北市產業發展局長陳俊安今天晚間接受電訪指出，相關人事案仍在進行中，會以服務市民、維持產銷及連結產地的原則，徵詢最適合人選，一起加入台北隊，為市民服務。鄭世維接受中央社記者採訪時則表示，一切以市府公布為主。

由台北市政府投資的4大公司，包含台北農產運銷股份有限公司、台北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司、台北花卉產銷股份有限公司，因與民生消費有關，相關高層人士備受外界關注。

針對鄭世維將接任台北漁產公司董事長，知情人士透露，鄭世維曾擔任台北縣（新北市改制前）議員、新北果菜運銷公司副總經理，了解相關產業運銷、拍賣議價及市政程序，接任台北漁產公司董事長後，將可擔任北市府與業者間橋樑，服務更多業者。

鄭世維 北農

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