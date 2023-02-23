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北市推樂齡進修券 補助學分費
為鼓勵台北市長輩終身學習，實現健康樂齡目標。台北市長蔣萬安宣布推出「樂齡市民進修券」，設籍北市65歲以上長者，報名社區大學暑假或秋季班，教育局補助學分費1000元，具中、低收入資格者補助3000元，預計6月上路。另北市12所社區大學每月開設「樂齡學習體驗課程」讓長者免費參加，估千名長者受惠。
蔣萬安昨天出席「樂齡市民進修券課程體驗活動」表示，台北市65歲以上高齡人口數不斷攀升，截至今年1月，北市高齡人口已逾52萬人，占全市總人口數20.97%，是全國高齡化速度最快的縣市，因此樂齡學習和終身教育是台北市相當重視的教育政策。
蔣萬安、教育局湯志民昨天與20多位樂齡長輩體驗「樂齡時蔬健康沙拉杯」課程，由士林社區大學老師李佳潔帶領大家一起將紅蘿蔔切絲、小黃瓜刨成片、切小蕃茄，發揮創意於玻璃杯中擺飾，親手製作獨一無二的健康沙拉杯。
蔣萬安提到，台北市12所社區大學每年開設超過5000門課程，每年約有超過10萬人次參與，是台北市推動終身教育的重要夥伴，透過「樂齡學習進修券」的補助，期待台北市的長輩們可以一起踏出家門、相揪來參加社區大學的課程，創造樂活精彩的樂齡人生。
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