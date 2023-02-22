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獨／鄭世維不是接北農 蔣萬安找他任漁產公司董事長

獨／鄭世維不是接北農 蔣萬安找他任漁產公司董事長

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
蔣萬安競辦發言人鄭世維將任漁產公司董事長，預計2月底可以到任。本報資料照片
蔣萬安競辦發言人鄭世維將任漁產公司董事長，預計2月底可以到任。本報資料照片

蔣萬安上任兩個月，懸缺的台北市衛生局長人選終於在近日確定由台大醫學院附設醫院教學部主治醫師陳彥元出任。不過北農、漁產、畜產、花卉等四大公司卻還維持前朝柯文哲任內人事，如今確定將由蔣萬安競選時期團隊發言人鄭世維將接任漁產公司董事長，預計2月底可以到任。

北農公司董事長黃向羣、漁產公司董事長黃俊誠、畜產公司董事長廖榮清、花卉公司董事長李明聰；據瞭解，接下來將由鄭世維接任漁產公司董事長，預計2月底可以到任，其餘3間公司人事未有定案。

鄭世維曾經擔任台北縣議員、新北果菜運銷公司副總經理，在蔣萬安的小內閣未公布前多次遭點名會任職北農。知情人士表示，鄭世維有新北果菜運銷的背景，熟悉產銷流程，且新北果菜運銷公司與中華民國漁會地址相近，頗有淵源，因此鄭世維加入漁產公司任職，應只是銷售的品項改變，但是工作流程幾乎不變。

該知情人士表示，此外，由於柯市府任內斥資150億元的第一果菜及魚類批發市場改建案，整體改建案預計2029年4月完工，接下來漁產公司將面臨改建問題，蔣市府看中鄭世維的經歷與溝通能力，因此受到延攬。

國民黨議員李明賢表示，董事會改組有時程，再加上要找到適合的人選，差不多需要兩到三個月，畢竟這些人未來都是大家會檢視工作背景的人，因此需要謹慎徵詢人才。民進黨議員王閔生表示，無論找誰就任，都要看未來表現來判定這個人適不適當，所有的成敗都要蔣萬安自己承擔。

鄭世維 蔣萬安 北農 柯文哲

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