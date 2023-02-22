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2023台北文學季3月4日開跑 文學閱影展壓軸登場

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席文化局在紀州庵文學森林舉辦活動起跑記者會。圖／北市文化局提供
台北市長蔣萬安今出席文化局在紀州庵文學森林舉辦活動起跑記者會。圖／北市文化局提供

文化局主辦的「2023台北文學季」將在3月4日起跑，為時三年的疫情終於趨緩，今年文學季規劃以「同城之人，文學與共」為題，從3月到6月陸續以開幕市集、作家講座、走讀活動、文學特展、市圖好書展及文學閱影展等系列活動，在後疫情時代以「共」的概念出發。

文化局今在紀州庵文學森林舉辦活動起跑記者會，台北市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍都出席，開場由信義國小戰鼓隊帶來「春日鼓動」的表演，迎接台北文學季到來。

蔣萬安致詞表示，此次台北文學季主題「同城之人，文學與共」，希望在疫情趨緩之際，徜徉在文學海洋，讓所有人都能享受文學旅行。台北是文學重鎮，感謝各界支持，期望台北能成為華語文學的樞紐。

文學季總策畫封德屏表示今年文學季主題希望能鼓舞人心，感受到城市復甦策畫共讀、共寫、共生系列活動；文化局表示，台北文學季3月4日起率先由「開幕市集春日共遊」熱鬧揭開序幕，在紀州庵文學森林邀請過手職人市集、獨立出版聯盟、獨立書店永樂座現場設攤，網羅出版、書店、手作、插畫、輕食，展現濃厚的共遊趣味。

此外也和博客來、讀冊、金石堂、紀州庵文學森林合作台北文學季網路及實體店面書展，還與有河書店、永樂座等10家台北獨立書店合作，除為每間書店設計限量藏書票，只要憑2023台北文學季手冊即可享有消費優惠，邀請讀者共同閱讀台北的多元型態。

文化局表示，每年精心規畫的文學特展，4月15日至5月14日在剝皮寮歷史街區展出，呼應今年度台北文學季「共」的主題，延伸策劃「讀書俱樂部─交一個文學朋友」特展，以「人人都是VIP」的概念發想，邀請民眾成為會員，再以交誼廳的概念，轉換成空間設計，將展場設計成五種不同的文學場域。

文化局表示，壓軸的「台北文學‧閱影展」訂於5月26日至6月8日在光點台北登場，今年延續以「攝影機鋼筆論」的角度，將電影導演視為影像書寫者，以日本導演大島渚的作品、法國哲學家西蒙波娃的改編電影為主題；台北文學季3月份登場的講座、走讀活動，即日起民眾可至官網報名參加(literature.festival.taipei)，現場也將保留部分名額給民眾。

文化局 疫情 蔣萬安 獨立書店

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