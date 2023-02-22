2023台北文學季3月4日開跑 文學閱影展壓軸登場

文化局主辦的「2023台北文學季」將在3月4日起跑，為時三年的疫情終於趨緩，今年文學季規劃以「同城之人，文學與共」為題，從3月到6月陸續以開幕市集、作家講座、走讀活動、文學特展、市圖好書展及文學閱影展等系列活動，在後疫情時代以「共」的概念出發。

文化局今在紀州庵文學森林舉辦活動起跑記者會，台北市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍都出席，開場由信義國小戰鼓隊帶來「春日鼓動」的表演，迎接台北文學季到來。

蔣萬安致詞表示，此次台北文學季主題「同城之人，文學與共」，希望在疫情趨緩之際，徜徉在文學海洋，讓所有人都能享受文學旅行。台北是文學重鎮，感謝各界支持，期望台北能成為華語文學的樞紐。

文學季總策畫封德屏表示今年文學季主題希望能鼓舞人心，感受到城市復甦策畫共讀、共寫、共生系列活動；文化局表示，台北文學季3月4日起率先由「開幕市集春日共遊」熱鬧揭開序幕，在紀州庵文學森林邀請過手職人市集、獨立出版聯盟、獨立書店永樂座現場設攤，網羅出版、書店、手作、插畫、輕食，展現濃厚的共遊趣味。

此外也和博客來、讀冊、金石堂、紀州庵文學森林合作台北文學季網路及實體店面書展，還與有河書店、永樂座等10家台北獨立書店合作，除為每間書店設計限量藏書票，只要憑2023台北文學季手冊即可享有消費優惠，邀請讀者共同閱讀台北的多元型態。

文化局表示，每年精心規畫的文學特展，4月15日至5月14日在剝皮寮歷史街區展出，呼應今年度台北文學季「共」的主題，延伸策劃「讀書俱樂部─交一個文學朋友」特展，以「人人都是VIP」的概念發想，邀請民眾成為會員，再以交誼廳的概念，轉換成空間設計，將展場設計成五種不同的文學場域。

文化局表示，壓軸的「台北文學‧閱影展」訂於5月26日至6月8日在光點台北登場，今年延續以「攝影機鋼筆論」的角度，將電影導演視為影像書寫者，以日本導演大島渚的作品、法國哲學家西蒙波娃的改編電影為主題；台北文學季3月份登場的講座、走讀活動，即日起民眾可至官網報名參加(literature.festival.taipei)，現場也將保留部分名額給民眾。