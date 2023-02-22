深坑高中生高達62%跨區就讀 新北以三大願景拚在地就讀
雙北是共同生活圈，不少民眾跨區就學就業相當方便，不過也因此有不少地區孩童「沒有在地就學」，尤其深坑及汐金萬等地更是屬於低比例的紅色範圍。新北教育局表示，升高中與學生志願有關，而幾個行政區也因地利及交通等跨區就讀；新北在地就學率升格後逐年成長，目前已經超過七成，未來要拚提升至八成。
新北市議員黃心華表示，就新北公布「新北在地就學政策白皮書」可發現，每100位深坑國中升高中的孩子，就有62位必須赴外地就讀，在地就學率僅37.93％，在新北市倒數第三，屬比例低的紅色範圍；另外像汐止、萬里等地的在地就學比例更低。
黃心華提到，雖然近年在市府努力下，「文山分區」在地就學率已從108年度65%提升至110年度69%，但以大文山區為例，除深坑外，石碇57.45％、坪林68.75％、新店71.59％也屬比例中間的黃色範圍。
黃心華表示，看到15歲的孩童為了更好的學習環境，必須花費更多的時間、金錢與精神，遠赴外地求學，真的讓人趕到心痛；也常看到孩童在公車上打瞌睡，拿著書本苦讀。
黃心華認為，市府應該思考如何能在學子的居住地區提供優質的教育環境、發展具有特色的優質教育，孩子就不必捨近求遠，也能給孩子更多的睡眠時間，這是政府的基本責任。
黃心華要求，市府應針對深坑等地的超低在地就學率問題成立專案小組，提出量身定做的配套解方，務必在四年內提升深坑的在地就學率，並讓目前屬於黃色範圍的石碇、坪林、新店持續提升至綠色範圍。
教育局回應，國中升高中的在地就學率，是依照學生依照志願選填學校，與學生志願選填有關；深坑、石碇、坪林、新店地區因地理位置鄰近其他縣市，及交通便利因素，因此有部分同學選擇其他鄰近縣市就讀。
教育局強調，新北的國中升高中在地就學率已於改隸前的五成逐年成長，目前已超過七成；現發布2030在地就學白皮書，並針對各區就學需求提出在地國際化、在地菁英化、在地適性化三大願景，期望在地就學率提升至八成。
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