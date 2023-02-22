快訊

股價如同雲霄飛車...股民成立自救會取暖 星宇喊冤：不能怪公司

威力彩明上看10億！4星座生肖財運爆發 下注「吉時」曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深坑高中生高達62%跨區就讀 新北以三大願景拚在地就讀

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
每100位深坑國中升高中的孩子，就有62位必須赴外地就讀，在地就學率僅37.93％，引發討論。圖／本報資料照片
每100位深坑國中升高中的孩子，就有62位必須赴外地就讀，在地就學率僅37.93％，引發討論。圖／本報資料照片

雙北是共同生活圈，不少民眾跨區就學就業相當方便，不過也因此有不少地區孩童「沒有在地就學」，尤其深坑及汐金萬等地更是屬於低比例的紅色範圍。新北教育局表示，升高中與學生志願有關，而幾個行政區也因地利及交通等跨區就讀；新北在地就學率升格後逐年成長，目前已經超過七成，未來要拚提升至八成。

新北市議員黃心華表示，就新北公布「新北在地就學政策白皮書」可發現，每100位深坑國中升高中的孩子，就有62位必須赴外地就讀，在地就學率僅37.93％，在新北市倒數第三，屬比例低的紅色範圍；另外像汐止萬里等地的在地就學比例更低。

黃心華提到，雖然近年在市府努力下，「文山分區」在地就學率已從108年度65%提升至110年度69%，但以大文山區為例，除深坑外，石碇57.45％、坪林68.75％、新店71.59％也屬比例中間的黃色範圍。

黃心華表示，看到15歲的孩童為了更好的學習環境，必須花費更多的時間、金錢與精神，遠赴外地求學，真的讓人趕到心痛；也常看到孩童在公車上打瞌睡，拿著書本苦讀。

黃心華認為，市府應該思考如何能在學子的居住地區提供優質的教育環境、發展具有特色的優質教育，孩子就不必捨近求遠，也能給孩子更多的睡眠時間，這是政府的基本責任。

黃心華要求，市府應針對深坑等地的超低在地就學率問題成立專案小組，提出量身定做的配套解方，務必在四年內提升深坑的在地就學率，並讓目前屬於黃色範圍的石碇、坪林、新店持續提升至綠色範圍。

教育局回應，國中升高中的在地就學率，是依照學生依照志願選填學校，與學生志願選填有關；深坑、石碇、坪林、新店地區因地理位置鄰近其他縣市，及交通便利因素，因此有部分同學選擇其他鄰近縣市就讀。

教育局強調，新北的國中升高中在地就學率已於改隸前的五成逐年成長，目前已超過七成；現發布2030在地就學白皮書，並針對各區就學需求提出在地國際化、在地菁英化、在地適性化三大願景，期望在地就學率提升至八成。

新北公布「新北在地就學政策白皮書」，顯示各區在地就學比例。圖／新北教育局提供
新北公布「新北在地就學政策白皮書」，顯示各區在地就學比例。圖／新北教育局提供
新北公布「新北在地就學政策白皮書」，顯示各區在地就學比例。圖／新北教育局提供
新北公布「新北在地就學政策白皮書」，顯示各區在地就學比例。圖／新北教育局提供

深坑 黃心華 汐止 萬里

延伸閱讀

警政署長今訪新北警局 要求強化掃黑打詐恪守警紀

蘇巧慧爭取800萬 新北育林國小教室升級成為電影院

竹聯幫戰堂凌虐、強拍裸照樣樣來 新北警拘提7人到案建請聲押

大陳都更最後一塊拼圖 單元1、4今公告招商

相關新聞

2023台北文學季3月4日開跑 文學閱影展壓軸登場

文化局主辦的「2023台北文學季」將在3月4日起跑，為時三年的疫情終於趨緩，今年文學季規劃以「同城之人，文學與共」為題，...

深坑高中生高達62%跨區就讀 新北以三大願景拚在地就讀

雙北是共同生活圈，不少民眾跨區就學就業相當方便，不過也因此有不少地區孩童「沒有在地就學」，尤其深坑及汐金萬等地更是屬於低...

中和藤寮坑溝上游土城段整治 二期工程動工拚年底完工

藤寮坑溝過去惡臭難聞，水利局去年在中游完成生態復育及整治，廣受地方好評；上游段、大部分位於土城的區域，也不少住宅區，同時...

樹林火車站遺失物拍賣 1.3萬標走Switch含7遊戲爽翻

新北市樹林火車站今早舉辦遺失物拍賣，包括相機、腳架、PSP、SWITCH等物品皆是拍賣物品之一，其中最受矚目的任天堂遊戲...

蘇巧慧爭取800萬 新北育林國小教室升級成為電影院

立法委員蘇巧慧今出席新北市樹林區育林國小視聽教室啟用典禮，蘇巧慧表示育林國小視聽教室先前設備十分老舊，不僅座位數不足、影...

環狀線轉彎噪音吵死人 新北捷運局：民眾測分貝不專業

新北市有板橋居民在環狀線周邊被尖銳噪音聲干擾，自行測出95分貝的高音，批新北市捷運局屢說會改善噪音，但仍無成效。新北市捷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦