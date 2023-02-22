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內行人曝梅花豬有「病變腫瘤」要少吃？ 農委會晚間發聲了

陳吉仲：綠色照顧站要讓長者活得更健康

中央社／ 新北22日電

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天表示，綠色照顧站就是要讓在地長者到站共食共餐，或是參加各式各樣活動，讓長者能夠一起生活得更健康。

陳吉仲上午前往新北市五股區農會的綠色照顧站，了解辦理情況，並下場製作薑黃料理，隨後還和現場長者一起用餐，長者們也紛紛上前要求和陳吉仲合影，場面熱鬧溫馨。

陳吉仲在接受媒體聯訪時表示，農委會針對年長者舉辦的綠色照顧站，就是要讓在地長者有機會到站共食共餐，或是參加各式各樣活動，讓稍微年輕的長輩跟較老的長者能夠一起生活得更健康。

他表示，食農教育法中有規定，就是希望全台灣的人民都可以吃得飽，所以農委會今年會跟全國所有農會和所有農村社區，設置至少超過300的據點，每個據點提供相關的糧食援助。

陳吉仲說，糧食援助包括共食共餐、食材暖暖包，讓在農村社區的每個人都不會挨餓，這也是建立韌性國家當中，照顧弱勢族群的一環，農委會今年會針對這個部分全力執行到位。

陳吉仲 共食 農委會

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