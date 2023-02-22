傳陳國君飆罵局長、質問副祕書長 議員批囂張顧問

北市府內鬥風波未歇，今又傳出顧問陳國君飆罵民政局長陳永德、質問副祕書長王秋冬。議員陳政忠批評從未見過權力這麼大又囂張的顧問，要市長蔣萬安審慎處理。

陳永德19日在臉書發文表示家人想要他回家，外界解讀是心生退意，隔天前發言人羅旺哲就請辭，更爆出羅旺哲是因發言權限被數名市政顧問把持，向蔣萬安反映後情況也沒改善，才心灰意冷決定求去，使蔣市府內鬥傳言甚囂塵上。

今天有傳聞指出陳國君在市政會議中飆罵陳永德，又有截圖顯示陳國君在Line上詢問王秋冬關於第二殯儀館冰櫃不夠的事，語氣強硬，「有時候不是一句和市府沒有關係就解決」、「我的意思是如果可以不放乾冰也沒有問題，那為什麼被要求放乾冰？」，而王秋冬回「收到」。

資深無黨籍台北市議員陳政忠對此表示，他擔任議員多年，從未見過握有極大權力且又囂張的市政顧問，根本沒所謂組織倫理，竟可在市府會議指責局長，還要掌握市府對外發言等狀況，市長蔣萬安應審慎處理，否則恐讓更多市府高層官員辭職。

陳政忠說，雖陳國君曾是蔣萬安在競選團隊的重要成員，但進入台北市政府任職，就應該要尊重官員，這是基本倫理，在會議批評官員或指涉市府對外發言系統，除傷害蔣萬安的威信，更嚴重打擊市府所有公務員的士氣，間接造成市政難以運作。

陳政忠指出，陳國君對待官員等做法，就如同外界形容像是地下市長，呼籲蔣萬安應審慎評估陳國君去留。

王秋冬則回應與陳國君討論輿情時像朋友、對話比較直接，內部溝通過程沒有誰下指導棋的問題，都是充分討論過後才做決定，團隊相處融洽。

蔣萬安近日出席活動，被問及內鬥傳聞時始終保守回應，表示大家在市政會議上各自提出意見，彼此溝通交流，市府是個團隊，每個人在各自工作崗位上扮演好自己的角色，一起推動市政。